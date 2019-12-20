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20 декабря 2019, пятница, 11:41 387
Политика 2019-12-20T13:00:03+02:00
Українські Новини
Бородянский предложил уволить жену Порошенко с должности

Бородянский предложил уволить жену Порошенко с должности

Таня Войтюк
Владимир Бородянский, Марина Порошенко, Украинский культурный фонд, Увольнение
Марина Порошенко
Марина Порошенко

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, который ранее хвалил Марину Порошенко за работу в "Украинском культурном фонде", на заседании наблюдательного совета Украинского культурного фонда предложил досрочно прекратить ее полномочия как председателя наблюдательного совета для деполитизации работы фонда.

Об этом он сообщил 20 декабря в эфире телеканала 1+1, передают Українськi Новини.

"Я считаю, что Украинский культурный фонд, как и любое другое государственное учреждение, которое исполняет государственные функции, должно находится вне политических дебатов и политического поля. Я хочу деполитизировать наши исполнительные органы", - сказал он.

По его мнению, это обычная практика, когда со сменой власти в стране происходят изменения председателей наблюдательных советов.

Как сообщали Українськi Новини, 16 декабря 2019 года Марина Порошенко подала заявление об увольнении с должности председателя Украинского культурного фонда.

В заявлении значится, что Порошенко считает предложение о ее досрочном прекращении полномочий политически мотивированным и связанным в первую очередь с ее фамилией.

Напомним, Украинскому культурному фонду на 2020 год было предусмотрено сохранение бюджетного финансирования на уровне 700 млн гривен.

 

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