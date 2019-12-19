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19 декабря 2019, четверг, 18:56 72
Президент 2019-12-19T18:57:12+02:00
Українські Новини
Красный Крест получил беспрепятственный доступ к арестованным

Красный Крест получил беспрепятственный доступ к арестованным

Таня Войтюк
Владимир Зеленский, Гуманитарная помощь, Донбасс, Красный крест
Красный крест. Фото: wordpress.com
Красный крест. Фото: wordpress.com

Президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении представителям Международного комитета Красного Креста (МККК), который отправляет гуманитарную помощь жителям Донбасса, беспрепятственного доступа к лицам, взятым под стражу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.

"Подписанный Президентом закон дополняет статью 12 закона "О предварительном заключении" новой частью, согласно которой администрация места предварительного заключения предоставляет представителям Международного комитета Красного Креста свидание со взятыми под стражу лицами беспрепятственно, без ограничения количества таких свиданий и их продолжительности", - сказано в нем.

Свидание с задержанными представителям МККК предоставляется в свободное от выполнения следственных действий и проведения судебных заседаний время.

Согласно действующей редакции свидания задержанного с родственниками или другими лицами может предоставлять администрация места предварительного заключения только по письменному разрешению следователя или суда, осуществляющого уголовное производство, не менее трех раз в месяц продолжительностью от одного до четырех часов.

В то же время в пояснительной записке к подписанному закону отемчалось, что доступ представителей МККК к указанным лицам не является тождественным свиданию с родственниками или другими лицами.

Как сообщали Українські Новини, Германия решила выделить Украине €850 тыс. гумпомощи для Донбасса. Тем временем в ООН удалось собрать 82 миллиона для жителей Донбасса.

 

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