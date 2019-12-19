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  • Путін заявив, що "нормандська зустріч" у квітні відбудеться тільки якщо він побачить "позитивну динаміку"
19 грудня 2019, четвер, 15:15 15
Азія 2019-12-19T15:27:53+02:00
Українські Новини
Путін заявив, що "нормандська зустріч" у квітні відбудеться тільки якщо він побачить "позитивну динаміку"

Путін заявив, що "нормандська зустріч" у квітні відбудеться тільки якщо він побачить "позитивну динаміку"

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Володимир Путін, нормандський формат
Путін. Скріншот трансляції НТВ
Путін. Скріншот трансляції НТВ

Президент Росії Володимир Путін допускає зустріч лідерів "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) у квітні 2020 року в разі позитивної динаміки в реалізації "мінських угод".

Про це Путін сказав на пресконференції в Москві, передають Українські Новини.

"Що стосується майбутньої зустрічі, припустимо в квітні, то вона стане актуальною, якщо відбуватимуться якісь позитивні зміни", - сказав він.

При цьому він тут же додав, що позитивні зміни є - це продовження Верховною Радою на рік - до 2021 року дії закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу, а також відведення військ у декількох ключових точках.

Путін зазначив, що таким чином основу для врегулювання ситуації не втрачено.

При цьому, з його слів, партнери в Україні не хочуть розведення військ по всій лінії зіткнення, що він вважає помилкою.

Путін також позитивно відзначив скорочення кількості обстрілів на Донбасі.

Водночас поряд із позитивом у реалізації "мінських угод" він сказав, що є речі, які насторожують.

Зокрема Путін сказав, що його насторожила заява президента України Володимира Зеленського після зустрічі лідерів "нормандського формату" 9 грудня в Парижі (Франція) про можливість перегляду "мінських домовленостей".

"Якщо почнеться перегляд "мінських угод", вся ситуація взагалі може зайти в глухий кут, повний", - сказав Путін.

Він зазначив, що ключем "мінських угод" є закон про статус Донбасу, який має  бути імплементований в українську Конституцію для додання постійно діючого характеру.

Також він наполягає на прямому діалозі української влади з маріонетковою "владою" не визнаних Україною "республік" на Донбасі.

Путін зазначив, що внесений Зеленським законопроєкт про зміни до Конституції в частині децентралізації можна буде вважати заміною закону про особливий статус Донбасу тільки в разі погодження з представниками самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік".

"Зараз оголошено, що будуть внесені якісь зміни, пов'язані з децентралізацією. Ну добре. Це що, замість "мінських угод", натомість закону про особливий статус Донбасу? Можна таке уявити? Можна. Але в "мінських угодах" написано, що це має бути узгоджено з цими регіонами. Ніякого узгодження немає. Це, безумовно, насторожує", - сказав Путін.

Він підкреслив, що вважає за доцільне продовження роботи в "нормандському форматі", зазначивши, що навряд чи вдасться вирішити проблему будь-якими силовими способами.

Як повідомляли Українськi Новини, лідери "нормандського формату" домовилися 9 грудня в Парижі провести наступну зустріч через 4 місяці.

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