Путін заявив, що "нормандська зустріч" у квітні відбудеться тільки якщо він побачить "позитивну динаміку"

Президент Росії Володимир Путін допускає зустріч лідерів "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) у квітні 2020 року в разі позитивної динаміки в реалізації "мінських угод".

Про це Путін сказав на пресконференції в Москві, передають Українські Новини.

"Що стосується майбутньої зустрічі, припустимо в квітні, то вона стане актуальною, якщо відбуватимуться якісь позитивні зміни", - сказав він.

При цьому він тут же додав, що позитивні зміни є - це продовження Верховною Радою на рік - до 2021 року дії закону про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донбасу, а також відведення військ у декількох ключових точках.

Путін зазначив, що таким чином основу для врегулювання ситуації не втрачено.

При цьому, з його слів, партнери в Україні не хочуть розведення військ по всій лінії зіткнення, що він вважає помилкою.

Путін також позитивно відзначив скорочення кількості обстрілів на Донбасі.

Водночас поряд із позитивом у реалізації "мінських угод" він сказав, що є речі, які насторожують.

Зокрема Путін сказав, що його насторожила заява президента України Володимира Зеленського після зустрічі лідерів "нормандського формату" 9 грудня в Парижі (Франція) про можливість перегляду "мінських домовленостей".

"Якщо почнеться перегляд "мінських угод", вся ситуація взагалі може зайти в глухий кут, повний", - сказав Путін.

Він зазначив, що ключем "мінських угод" є закон про статус Донбасу, який має бути імплементований в українську Конституцію для додання постійно діючого характеру.

Також він наполягає на прямому діалозі української влади з маріонетковою "владою" не визнаних Україною "республік" на Донбасі.

Путін зазначив, що внесений Зеленським законопроєкт про зміни до Конституції в частині децентралізації можна буде вважати заміною закону про особливий статус Донбасу тільки в разі погодження з представниками самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік".

"Зараз оголошено, що будуть внесені якісь зміни, пов'язані з децентралізацією. Ну добре. Це що, замість "мінських угод", натомість закону про особливий статус Донбасу? Можна таке уявити? Можна. Але в "мінських угодах" написано, що це має бути узгоджено з цими регіонами. Ніякого узгодження немає. Це, безумовно, насторожує", - сказав Путін.

Він підкреслив, що вважає за доцільне продовження роботи в "нормандському форматі", зазначивши, що навряд чи вдасться вирішити проблему будь-якими силовими способами.

Як повідомляли Українськi Новини, лідери "нормандського формату" домовилися 9 грудня в Парижі провести наступну зустріч через 4 місяці.