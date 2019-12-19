"Газпром" готов компенсировать "Нефтегазу" $3 млрд путем принудительного взыскания арестованных активов, - источник

Компания "Газпром" (Россия) готова компенсировать Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" 3 млрд долларов путем принудительного взыскания арестованных активов компании.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

По информации источников агентства, компенсация может быть получена в результате принудительного взыскания арестованных активов компании, чему "Газпром" препятствовать не будет.

Такой вариант будет обсуждаться на двусторонних переговорах в Берлине, 19 декабря.

При этом источники отметили, что российская сторона не будет напрямую возвращать деньги, чтобы не признавать проигрыш, а просто не будет препятствовать принудительному взысканию арестованных активов.

"Таким образом, не отказываясь от своей позиции по отношению к решению арбитража, "Газпром" хочет сохранить лицо", - отметил собеседник, знакомый с позициями договаривающихся сторон.

Собеседник агентства отметил, что российская сторона хочет в этом случае, чтобы Украина отказалась и от иска в 12 млрд долларов за компенсацию потерь на случай прекращения транзита.

В свою очередь украинская сторона готова его откорректировать или отказаться, но лишь в случае подходящего срока нового контракта и экономически приемлемого тарифа.

Кроме того, по информации агентства, с 1 января для транзита газа до заключения долгосрочного контракта может быть использовано два варианта: продление на некоторое время действующего контракта или работа по своп-контрактам.

Как сообщали Українські Новини, "Газпром" готов вернуть "Нефтегазу" $3 млрд по решению стокгольмского арбитража.

В то же время Владимир Путин признал наличие задолженности у российского "Газпрома" перед НАК "Нефтегаз".

Сумма в $3 млрд состоит из $2,56 млрд выплат за проигрыш по делу о транзитном контракте, плюс проценты за неуплату в срок.