НАБУ готовит подозрения во взяточничестве еще ряду экс-депутатов Рады

Национальное антикоррупционное бюро готовит подозрения еще ряду бывшим депутатам Верховной Рады в части незаконного получения компенсации за аренду жилья в Киеве. Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ. "Дальше будут и другие подозреваемые", - сказал он. По его словам, подозрения готовятся ряду экс-депутатов и вероятно также действующим депутатам парламента. Как сообщали Українськi Новини, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили экс-депутатам Рады Дмитрию Колесникову о подозрении в причинении ущерба государству на 16 млн гривен, а также Руслану Сольвару о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья в Киеве. Кроме того, НАБУ сообщило бывшему начальнику Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игорю Щербине о подозрении в вымогательстве взятки в размере 150 тыс. долларов за закрытие дела Государственным бюро расследований (ГБР). Также в октябре НАБУ вручило два подозрения бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому в злоупотреблениях и декларировании недостоверной информации.