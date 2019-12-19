подписаться на рассылку
23.2 23.5
25.65 26.2
˟
19 декабря 2019, четверг, 14:32 558
Силовые структуры 2019-12-19T14:34:54+02:00
Українські Новини
НАБУ готовит подозрения во взяточничестве еще ряду экс-депутатов Рады

НАБУ готовит подозрения во взяточничестве еще ряду экс-депутатов Рады

Елизавета Кесельман
НАБУ, Верховная Рада, экс-депутаты Рады, Подозрение во взяточничестве
НАБУ Фото: bykvu.com
НАБУ Фото: bykvu.com

Национальное антикоррупционное бюро готовит подозрения еще ряду бывшим депутатам Верховной Рады в части незаконного получения компенсации за аренду жилья в Киеве.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в НАБУ.

"Дальше будут и другие подозреваемые", - сказал он.

По его словам, подозрения готовятся ряду экс-депутатов и вероятно также действующим депутатам парламента.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили экс-депутатам Рады Дмитрию Колесникову о подозрении в причинении ущерба государству на 16 млн гривен, а также  Руслану Сольвару о подозрении в незаконном получении компенсации за аренду жилья в Киеве.

Кроме того, НАБУ сообщило бывшему начальнику Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игорю Щербине о подозрении в вымогательстве взятки в размере 150 тыс. долларов за закрытие дела Государственным бюро расследований (ГБР).

Также в октябре НАБУ вручило два подозрения бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому в злоупотреблениях и декларировании недостоверной информации.

Больше новостей о: НАБУ Верховная Рада экс-депутаты Рады Подозрение во взяточничестве

Архив
Новости
Из-за попыток перекроить импорт и табачный рынок в бюджете возникла "дыра" в 51 млрд грн, - нардеп 14:49
"Газпром" готов компенсировать "Нефтегазу" $3 млрд путем принудительного взыскания арестованных активов, - источник 14:35
НАБУ готовит подозрения во взяточничестве еще ряду экс-депутатов Рады 14:32
Путин признал долг в $3 млрд "Газпрома" перед "Нефтегазом" 14:18
"Укравтодор" ограничит движение на трассе "Киев – Одесса" с 20 по 30 декабря 14:06
больше новостей
Курс доллара в Украине продолжает падать: что происходит с гривной 08:17
Приложение Пенсионного Фонда. Фото: Facebook/Пенсионный Фонд
Пенсионный фонд переходит в онлайн: все что нужно знать о новой системе выплат 06:45 Инфографика
Лето подкралось незаметно: в среду в Украине будет до +15 тепла 21:00 Карта
Военизированная охрана ЮЗЖД протестует против ставленника Кравцова 16:23 Документ
Бородянскому напомнили, как участник шоу на СТБ его подопечных повесился из-за буллинга 17:52
больше новостей
Скриншот: youtube/ Я-UA ТВ канал
В Украине объявили победителей в восьми номинациях антипремии "Академическое недостоинство - 2019" 21:32
Военизированная охрана ЮЗЖД протестует против ставленника Кравцова 16:23 Документ
Приложение Пенсионного Фонда. Фото: Facebook/Пенсионный Фонд
Пенсионный фонд переходит в онлайн: все что нужно знать о новой системе выплат 06:45 Инфографика
КС признал конституционным сокращение количества депутатов Рады с 450 до 300, но с замечаниями 15:50
Украинскую армию обучат вести бои в городах 18:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok