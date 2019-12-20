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20 грудня 2019, пʼятниця, 05:30 6 Карта
Життя 2019-12-20T06:00:01+02:00
Українські Новини
Після рекордного потепління в Україну йде похолодання

Після рекордного потепління в Україну йде похолодання

Ярина Вацяк
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Похолодання. Фото: pixabay
Похолодання. Фото: pixabay

Сьогодні, 20 грудня, в Україні прогнозується короткочасне похолодання до +2...+7 градусів, на Півдні і заході температура очікується +5...+10 градусів. На вихідні, 21 і 22 грудня, погода знову буде теплою, а з неділі підуть дощі.

Про це повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook синоптик Наталка Діденко.

Водночас вона зазначила, що 17 та 18 грудня спостерігалися кліматичні рекорди, температура повітря перевищувала багаторічні дані спостережень для цих дат.

"За даними Українського Гідрометцентру: вчорашній день 18.12.2019 став найтеплішим днем у грудні за всю історію багаторічних спостережень! У Києві відмічалась максимальна температура повітря 15,2°. Попереднє рекордне значення становило 14,7° і спостерігалось 5 грудня 2008 року", - написала Діденко.

У п'ятницю, 20 грудня, протягом дня очікується +2..+7 градусів, на Заході та Півдні буде тепліше, +5..+10 градусів. В Україні повсюди переважатиме суха погода - антициклон.

"У західних областях у п`ятницю можливий сильний південно-східний вітер, обережно з капелюхами", - попередила Діденко.

У Києві в п'ятницю також похолодає, вдень температура опуститься до +5 градусів. Опадів у столиці не передбачається.

Прогноз погоди. Карта зі сторінки Facebook Наталки ДіденкоПрогноз погоди. Карта зі сторінки Facebook Наталки Діденко

Прогноз погоди на п'ятницю, 20 грудня. Карта: УкргідрометцентрПрогноз погоди на п'ятницю, 20 грудня. Карта: Укргідрометцентр

На вихідних, 21-22 грудня, в Україні знову почне теплішати, а з понеділка, 23-24 грудня, пройдуть непогані дощі.

За прогнозом Укргідрометцентру, у суботу погода буде сонячною, температура повітря на півдні до +12 градусів, у Києві +7..+9 градусів.

Прогноз погоди на суботу, 21 грудня. Карта: УкргідрометцентрПрогноз погоди на суботу, 21 грудня. Карта: Укргідрометцентр

У неділю майже по всій території України пройдуть невеликі дощі.

Прогноз погоди на неділю, 22 грудня. Карта: УкргідрометцентрПрогноз погоди на неділю, 22 грудня. Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, за прогнозом погоди на місяць, мороз і сніг очікують після Нового року.

Тим часом, у Львові через аномальне тепло в грудні розквітли дерева.

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