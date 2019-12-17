Переговоры по транзиту газа пройдут 19 декабря, - Шефчович

Вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Европейским Союзом и Россией относительно транзита российского газа пройдет 19 декабря.

Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"С нетерпением ждем следующего раунда трехсторонних переговоров на политическом уровне в этот четверг, 19 декабря. Настало время отправить положительное сообщение рынкам и потребителям", - написал Шефчович.

Как сообащли Українські Новини, Путин и Меркель обсудили транзит газа через территорию Украины.

Также Зеленский сообщил, что новый контракт по газу между Украиной и Россией может быть подписан до конца 2019 года.