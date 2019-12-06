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06 декабря 2019, пятница, 17:56 713
Политика 2019-12-06T18:30:19+02:00
Українські Новини
Путин исключает отказ от транзита газа через Украину после запуска "Северного потока-2"

Путин исключает отказ от транзита газа через Украину после запуска "Северного потока-2"

Валерия Назаренко
Путин, Транзит газа через Украину, Северный поток - 2
Путин. Скриншот трансляции Россия 1
Путин. Скриншот трансляции Россия 1

Президент России Владимир Путин исключает отказ от транзита природного газа через территорию Украины после запуска газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ", передают Українськi Новини.

"Хочу подчеркнуть - это ("Северный поток-2") чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нем участие, и так, чтобы не было никаких толкований, уже много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать - это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины", - сказал он на встрече с представителями крупного немецкого бизнеса.

Также Путин выразил надежду, что российские и украинские компании найдут взаимоприемлемое решение по транзиту газа в страны Европы.

"Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами, они проходят в Вене, я так вижу, что с обеих сторон звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые", - подчеркнул он.

Как сообщали Українські Новини, по словам Коболева, цена на газ может увеличиться в два раза в случае прекращения транзита через Украину. 

А Путин заявил, что предложенные Украиной условия по транзиту газа экономически неприемлемы. 

"Нефтегаз" ждет предложений от российской стороны для отказа от претензий к "Газпрому" на 22 млрд долларов.

В эти 22 млрд долларов входит 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, еще один иск "Нефтегаза" на 12 млрд долларов, а также наложенный Антимонопольным комитетом на "Газпром" штраф в размере 7 млрд долларов.
Ранее Украина на трехсторонних переговорах намеревалась договариваться с Евросоюзом и Россией о 10-летнем контракте на транзит природного газа в объемах до 90 млрд куб. м в год.

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