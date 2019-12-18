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18 декабря 2019, среда, 18:15 1679
Общество 2019-12-18T18:17:21+02:00
Українські Новини
Аномальное тепло в Киеве: столица установила новый температурный рекорд

Аномальное тепло в Киеве: столица установила новый температурный рекорд

Анна Рудык
погода в Киеве, аномальная температура, Температурный рекорд, погода в декабре
Кошки
Кошки

Столица снова бьет температурные рекорды. Вчера, 17 декабря, в Киеве был превышен рекорд максимальной температуры для этого дня. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Так, сообщается, что 17 декабря после полудня столбик максимального термометра поднялся до +10,4 градусов, что на 1,7 градусов выше предыдущего максимального значения температуры для этого дня, зафиксированного в 1937 году.

Также в обсерватории отметили, что, учитывая прогноз Украинского гидрометцентра, в Киеве большая вероятность превышения максимальной и среднесуточной температуры воздуха в среду.

Как сообщали Українські Новини, в Украину идут проливные дожди и аномальное тепло: прогноз погоды на неделю.

Также, согласно прогнозам синоптиков, в Украину пришли антициклон Sarena и атмосферный фронт, которые резко изменили погоду в стране и предыдущие прогнозы синоптиков.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на всю зиму с лютыми морозами до -23 и рекордными снегопадами.

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