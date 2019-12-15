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15 декабря 2019, воскресенье, 09:20 62
Мир 2019-12-15T09:28:49+02:00
Українські Новини
Переговоры по климату в ООН зашли в тупик

Переговоры по климату в ООН зашли в тупик

Ярина Вацяк
Глобальное потепление, Климатический саммит ООН, Климат, изменение климата
Глобальное потепление. Фото: zaberaj.ru
Глобальное потепление. Фото: zaberaj.ru

Несмотря на то, что конференция ООН по климату в Мадриде была продлена на один день, ее участники 14 декабря так и не смогли найти компромисса и согласовать итоговые документы. В то время, как во Франции ввели чрезвычайное положение из-за климата, двухнедельные переговоры, в которых приняли участие представители 200 стран, зашли в тупик в вопросе, как бороться с климатическим кризисом, и кто должен за это платить, пишет "Радио Свобода".

Ученые и экологи предупредили: если мировые лидеры не договорятся о сокращении выбросов, то есть риск затормозить или вообще отменить обязательства, взятые в рамках Парижской климатического соглашения 2015 года.

Среди стран, которые выступают против новых мер по оказанию помощи бедным странам и установление новых показателей сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу, являются США, чей президент Дональд Трамп заявил о выходе страны из Парижского соглашения.

Подписанное в 2015 году лидерами 195 стран Парижская климатическое соглашение ставит целью ограничить рост средней глобальной температуры на планете. В перспективе - чтобы к 2050 году она возросла не более чем на 1,5 градуса по Цельсию. Ранее в этом месяце ООН заявила, что ограничения глобального потепления до 1,5 градуса по Цельсию требует снижения выбросов более чем на 7% ежегодно до 2030-го.

Как сообщили Українські Новини, Украина улучшила свои позиции в Индексе защиты климата.

В сентябре 160 стран объединились на акциях протеста в знак защиты климата

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