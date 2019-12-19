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19 декабря 2019, четверг, 08:23 11
Силовые структуры 2019-12-19T08:28:17+02:00
Українські Новини
Сутки в зоне ООС: погиб мирный житель, один военный ранен

Сутки в зоне ООС: погиб мирный житель, один военный ранен

Ярина Вацяк
война на Донбассе, обстрелы в зоне ООС, ООС, Мирный житель
Война на Донбассе. Фото: facebook.com/93OMBR
Война на Донбассе. Фото: facebook.com/93OMBR

За прошедшие сутки, 18 декабря, в результате обстрелов боевиков в зоне проведения операции объединенных сил погиб гражданский житель, один украинский военный получил ранение. Всего за сутки боевики 7 раз открывали огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС.

"Вчера, 18 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме этого, в населенном пункте Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, погиб гражданский житель", - говорится в нем.

Так, боевики дважды стреляли вблизи Новолуганское. Зафиксирован обстрел в районе населенного пункта Березово, рядом с Водяным.

Также трижды боевики открывали огонь неподалеку Марьинки - с подствольных гранатометов, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны нет.

Как сообщали Українськi Новини, 16 декабря, боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. 

Тем временем, ООН обнародовала число погибших мирных жителей на Донбассе.

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