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19 грудня 2019, четвер, 08:23 5
Силові структури 2019-12-19T08:45:02+02:00
Українські Новини
Доба в зоні ООС: загинув мирний житель, один військовий поранений

Доба в зоні ООС: загинув мирний житель, один військовий поранений

Ярина Вацяк
війна на Донбасі, ООС, Ситуація в зоні ООС, мирний житель
Війна на Донбасі. Фото: facebook.com/93OMBR
Війна на Донбасі. Фото: facebook.com/93OMBR

За минулу добу, 18 грудня, внаслідок обстрілів бойовиків в зоні проведення Операції об'єднаних сил загинув цивільний житель, один український військовий зазнав поранення. Всього за добу бойовики 7 разів відкривали вогонь з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС.  

"Вчора, 18 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Окрім цього, у населеному пункті Мар’їнка, внаслідок вогню збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї, загинув цивільний мешканець", - йдеться в ньому.

Так, бойовики двічі стріляли поблизу Новолуганського.

Зафіксовано обстріл в районі населеного пункту Березове, поряд з Водяним.

Також тричі бойовики відкривали вогонь неподалік Мар'їнки – з підствольних гранатометів, озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.

Як повідомляли Українські Новини, 16 грудня, бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції на Донбасі.

Тим часом, ООН оприлюднила число загиблих мирних жителів на Донбасі.

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