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18 декабря 2019, среда, 21:10 56
Силовые структуры 2019-12-18T21:15:48+02:00
Українські Новини
На Донбассе во время обстрела погиб мирный житель

На Донбассе во время обстрела погиб мирный житель

Анна Рудык
Ситуация в зоне ООС, война на Донбассе, ранен украинский военный
ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в среду, 18 декабря, 1 военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українські Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 4 раза. Противник обстрелял украинские подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 1 раз обстреляли украинские позиции возле Новолуганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по укреплениям Объединенных сил возле Водяного, Березового и Марьинки.

В результате обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Также в Марьинке в результате обстрелов был ранен местный житель, который по дороге в больницу скончался.

Как сообщали Українськi Новини, боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: 17 декабря был ранен воин ВСУ.

Также боевики 8 раз обстреляли позиции сил ООС 14 декабря, 1 военный погиб и 2 ранены.

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