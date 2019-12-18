На Донбассе во время обстрела погиб мирный житель

Боевики 4 раза обстреляли позиции подразделений Операции объединенных сил (ООС) в среду, 18 декабря, 1 военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українські Новини.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 4 раза. Противник обстрелял украинские подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 1 раз обстреляли украинские позиции возле Новолуганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела по укреплениям Объединенных сил возле Водяного, Березового и Марьинки.

В результате обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Также в Марьинке в результате обстрелов был ранен местный житель, который по дороге в больницу скончался.

Как сообщали Українськi Новини, боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: 17 декабря был ранен воин ВСУ.

Также боевики 8 раз обстреляли позиции сил ООС 14 декабря, 1 военный погиб и 2 ранены.