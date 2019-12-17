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17 декабря 2019, вторник, 08:15 79
Силовые структуры 2019-12-17T08:15:20+02:00
Українські Новини
Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: ранен воин ВСУ

Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе: ранен воин ВСУ

Надежда Комендантова
Ситуация в зоне ООС, Потери в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС, ООС
Донбасс. Фото: Facebook/ООС
Донбасс. Фото: Facebook/ООС

За прошлые сутки, 16 декабря, боевики пять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один военнослужащий ранен, сообщили в пресс-центре ООС.

"16 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

Один вражеский обстрел зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Неподалеку Крымского оккупанты ударили из минометов калибра 82 мм, было выпущено 20 мин;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска устроили четыре обстрелы. Вблизи Верхнеторецкого стреляли из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия. У Шахты Бутовка велся огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В районе Павлополь враг ударил из минометов калибра 82 мм, а неподалеку Широкино – из 82 мм минометов было выпущено 10 мин.

"Вчера, 16 декабря, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранения", – рассказали в ООС.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 8 раз обстреляли позиции сил ООС 14 декабря, 1 военный погиб и 2 ранены.

Также ООН обнародовала число погибших мирных жителей на Донбассе.

15 декабря, боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

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