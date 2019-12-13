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13 декабря 2019, пятница, 21:38 725
Судебная власть 2019-12-13T21:45:01+02:00
Українські Новини
Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко перед обыском просил вынести из квартиры мину, - СМИ

Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко перед обыском просил вынести из квартиры мину, - СМИ

Анна Рудык
Андрей Антоненко, Убийство Павла Шеремета, Павел Шеремет
Андрей Антоненко. Фото: medbat.org.ua
Андрей Антоненко. Фото: medbat.org.ua

Подозреваемый в причастности к убийству Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко, который заявил, что не знал журналиста, перед обысками 12 декабря по телефону попросил своего родственника вынести из квартиры мину МОН-50. Об этом УП сообщил источник, близкий к следствию.

Так, сообщается, что один из сожителей Антоненко вынес "что-то зеленое".

"Следствие установило, что перед обысками один из сожителей Андрея Антоненко вынес нечто зелёное, спрятанное в шкафу у Антоненко", - заявил источник.

Отмечается, что эта вещь была спрятана на нижнем этаже в офисе.

Следствие установило, что имя родственника и сожителя Антоненко – Сергей.

Источник также отметил, что ночные обыски у волонтеров были вызваны поиском данного предмета.

В результате обыска у Сергея была найдена мина МОН-50, которая находилась в полуразобранном состоянии. Мину изъяли и направили на экспертизы. В частности ведутся экспертизы ДНК, взяты образцы на молекулярный анализ.

Как сообщали Українські Новини, во время обысков у подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко изъяли пару кепок и футболки.

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