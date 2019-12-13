Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко перед обыском просил вынести из квартиры мину, - СМИ

Подозреваемый в причастности к убийству Павла Шеремета музыкант Андрей Антоненко, который заявил, что не знал журналиста, перед обысками 12 декабря по телефону попросил своего родственника вынести из квартиры мину МОН-50. Об этом УП сообщил источник, близкий к следствию.

Так, сообщается, что один из сожителей Антоненко вынес "что-то зеленое".

"Следствие установило, что перед обысками один из сожителей Андрея Антоненко вынес нечто зелёное, спрятанное в шкафу у Антоненко", - заявил источник.

Отмечается, что эта вещь была спрятана на нижнем этаже в офисе.

Следствие установило, что имя родственника и сожителя Антоненко – Сергей.

Источник также отметил, что ночные обыски у волонтеров были вызваны поиском данного предмета.

В результате обыска у Сергея была найдена мина МОН-50, которая находилась в полуразобранном состоянии. Мину изъяли и направили на экспертизы. В частности ведутся экспертизы ДНК, взяты образцы на молекулярный анализ.

Как сообщали Українські Новини, во время обысков у подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко изъяли пару кепок и футболки.