Справа Шеремета: опубліковано листування Антоненка, в якому він просить винести міну

Поліція опублікувала розмову підозрюваного в причетності до вбивства Павла Шеремета Андрія Антоненка, який перед обшуком у своїй квартирі попросив брата дружини винести з приміщення міну. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції, передають Українські Новини.

Так, поліцейські встановили хронологію подій.

"Поліцейські встановили хронологію подій: скориставшись своїм правом зателефонувати адвокату, Андрій Антоненко 12 грудня о 15:10 надіслав повідомлення невідомій особі з проханням забрати пакет в шафі, в 15:12 написав пост в соціальній мережі про своє затримання, а в 15:14 подзвонив родичу, щоб упевнитися, що він забрав річ із квартири", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що 13 грудня слідчі провели обшук в офісі, який розташований на першому поверсі будинку, де мешкав підозрюваний, і виявили предмет, схожий на протипіхотну міну МОН-50.

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"Очевидці у своїх поясненнях зазначили, що сусід з третього поверху (брат дружини Антоненко, який проживає разом з ним) залишив на зберігання предмет, назвавши його роутером. Зазначений предмет був захований в купюроприймач терміналу", - заявляють у поліції.

Як повідомляли Українські Новини, захист оскаржив арешт підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка.

Тим часом поліція заперечує невідповідність результатів експертиз у справі Шеремета.