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15 октября 2019, вторник, 08:59 365
Мир 2019-10-15T09:05:46+03:00
Українські Новини
США перестали выдавать визы российским дипломатам

США перестали выдавать визы российским дипломатам

Флаги России и США. Фото: tvc.ru
Флаги России и США. Фото: tvc.ru

США не выдали визы 18 российским дипломатам в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН, заявил на заседании Шестого комитета, занимающегося правовыми вопросами, замглавы российского представительства при организации Геннадий Кузьмин, сообщает российское издание "РИА Новости".

Кузьмин заявил, что за текущую неделю США не выдали ни одной визы. В частности, без визы остался переводчик, который должен был бы переводить на английский язык выступления российских делегатов в Шестом комитете.

В сентябре американские власти не дали части российской делегации визы для участия в Генассамблее ООН, а также в заседании Первого комитета организации.

Как сообщали Українські Новини, 28 июня Путин и Трамп обсудили ситуацию в Украине. Позже США официально вышли из ядерного договора с Россией. 2 февраля Соединенные Штаты прекратили свои обязательства по Договору и начали процесс выхода из него. Вскоре после этого президент России Владимир Путин приостановил обязательства России по договору. РФ последовательно отрицала все обвинения США.

Тем временем США ввели второй пакет санкций против РФ в связи с "делом Скрипалей".

Больше новостей о: Визы Россия-США США-Россия Генассамблея ООН

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