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18 грудня 2019, середа, 20:32 12
Політика світу 2019-12-18T21:30:01+02:00
Українські Новини
ООН прийняла резолюцію про захист прав людини в Криму

ООН прийняла резолюцію про захист прав людини в Криму

Таня Войтюк
Генасамблея ООН, Резолюція, Анексований Крим, ООН
ООН. Фото: Facebook/Людмила Денисова
ООН. Фото: Facebook/Людмила Денисова

Після того як раніше ООН висунули нову вимогу до Росії щодо Криму, Генасамблея ухвалила резолюцію про захист прав людини в анексованому Росією Криму.

Про це йдеться в повідомленні постійної місії України при Організації Об'єднаних Націй (ООН), передають Українські Новини.

"Генасамблея ООН прийняла українську резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, в середу за ухвалення резолюції проголосували 65, проти - 35.

Резолюція вимагає від Росії припинити силоміць переселяти місцевих жителів із Криму.

Також закликає припинити переслідування учасників громадської організації "Кримська солідарність" і звільнити осіб, затриманих за свою громадянську позицію щодо Криму.

Крім того, резолюція закликає міжнародне співтовариство засуджувати порушення Росією прав людини в Криму.

Як повідомляли Українські Новини, Генасамблея ООН закликає Росію вивести війська з Криму. Нагадаємо, США перестали видавати візи російським дипломатам.

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