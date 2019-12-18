ООН прийняла резолюцію про захист прав людини в Криму

Про це йдеться в повідомленні постійної місії України при Організації Об'єднаних Націй (ООН), передають Українські Новини.

"Генасамблея ООН прийняла українську резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, в середу за ухвалення резолюції проголосували 65, проти - 35.

Резолюція вимагає від Росії припинити силоміць переселяти місцевих жителів із Криму.

Також закликає припинити переслідування учасників громадської організації "Кримська солідарність" і звільнити осіб, затриманих за свою громадянську позицію щодо Криму.

Крім того, резолюція закликає міжнародне співтовариство засуджувати порушення Росією прав людини в Криму.

Як повідомляли Українські Новини, Генасамблея ООН закликає Росію вивести війська з Криму. Нагадаємо, США перестали видавати візи російським дипломатам.