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18 декабря 2019, среда, 18:56 1063
Силовые структуры 2019-12-18T19:03:46+02:00
Українські Новини
Украинскую армию обучат вести бои в городах

Украинскую армию обучат вести бои в городах

Таня Войтюк
Солдаты, Армия, Военные учения, ВСУ
Военные силы Украины. Фото: armyinform
Военные силы Украины. Фото: armyinform

В 2020 году в ВСУ, которые создают экспериментальную бригаду по стандартам НАТО, намерены обучить от 8 до 12 батальонно-тактических групп (БТГ) вести бой в городских условиях.

Об этом заявил начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск - заместитель начальника управления боевой подготовки главного управления подготовки ВСУ подполковник Владислав Пономарев, передает АрмияInВform.

"В этом году две батальонно-тактические группы прошли обучение по программе "Подготовка для действий в урбанизированной местности". Срок обучения одного подразделения - 2 недели. Есть решение начальника генштаба ВСУ, чтобы каждая бригада, которая прибывает на восстановление боеспособности, после бригадных или командно-штабных учений еще две недели проходила подготовку по указанной программе", - сказал он.

По его словам, комплекс на Львовщине, где военных должны учить ведению боя в городе, в минимальном объеме уже построен

Как утверждает Владислав Пономарев, начальник Генштаба согласовал продолжения финансирования учебного комплекса "Действия в урбанизированной местности". Сейчас он представляет собой поселок городского типа, а в будущем это будет полноценный город со всеми объектами: шахтой, торговым центром, гостиницей, СТО, банком и тому подобное.

Как сообщали Українські Новини, ранее ВСУ впервые за 20 лет удалось дозаправить истребитель в воздухе

Напомним, что украинскую армию лишили "прапорщиков" и "мичманов": Зеленский подписал новый закон для вступления в НАТО.

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