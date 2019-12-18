Украинскую армию обучат вести бои в городах

В 2020 году в ВСУ, которые создают экспериментальную бригаду по стандартам НАТО,

Об этом заявил начальник отдела боевой подготовки Сухопутных войск - заместитель начальника управления боевой подготовки главного управления подготовки ВСУ подполковник Владислав Пономарев, передает АрмияInВform.

"В этом году две батальонно-тактические группы прошли обучение по программе "Подготовка для действий в урбанизированной местности". Срок обучения одного подразделения - 2 недели. Есть решение начальника генштаба ВСУ, чтобы каждая бригада, которая прибывает на восстановление боеспособности, после бригадных или командно-штабных учений еще две недели проходила подготовку по указанной программе", - сказал он.

По его словам, комплекс на Львовщине, где военных должны учить ведению боя в городе, в минимальном объеме уже построен

Как утверждает Владислав Пономарев, начальник Генштаба согласовал продолжения финансирования учебного комплекса "Действия в урбанизированной местности". Сейчас он представляет собой поселок городского типа, а в будущем это будет полноценный город со всеми объектами: шахтой, торговым центром, гостиницей, СТО, банком и тому подобное.

Как сообщали Українські Новини, ранее ВСУ впервые за 20 лет удалось дозаправить истребитель в воздухе.

Напомним, что украинскую армию лишили "прапорщиков" и "мичманов": Зеленский подписал новый закон для вступления в НАТО.