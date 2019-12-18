Убийство Шеремета: защита обжаловала арест Кузьменко

Защита Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, обжаловала решение Печерского райсуда Киева об аресте ее без права внесения залога до 8 февраля 2020 года.

Об этом Українським Новинам сообщил ее адвокат Владислав Добош.

"Апелляция подана", - сказал он.

Жалоба подана в киевский апелляционный суд. Дата рассмотрения апелляции еще не известна.

Как сообщали Українськi Новини, Юлия Кузьменко ранее был заведующей отделом рентгенангиографии и эндоваскулярной хирургии в ДУ Научно-практический центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава ("Охматдет"). На Майдане была медиком с первых дней, затем стала волонтером. В 2018 году в Авдеевке вместе с коллегами она проводила осмотр детей с пороками сердца.

Национальная полиция в ходе обысков дома подозреваемой Юлии Кузьменко изъяла одежду, очки, телефоны и компьютерную технику.

Напомним, в тексте подозрение, которое обнародовал адвокат Кузьменко Влад Довбош говорится о том, что подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко лично подорвала автомобиль.