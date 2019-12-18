подписаться на рассылку
23.25 23.55
25.7 26.25
˟
18 декабря 2019, среда, 18:39 732
Судебная власть 2019-12-18T18:40:57+02:00
Українські Новини
Убийство Шеремета: защита обжаловала арест Кузьменко

Убийство Шеремета: защита обжаловала арест Кузьменко

Таня Войтюк
Убийство Шеремета, Юлия Кузьменко, Шеремет, Суд
Юлия Кузьменко. Фото: Facebook
Юлия Кузьменко. Фото: Facebook

Защита Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, обжаловала решение Печерского райсуда Киева об аресте ее без права внесения залога до 8 февраля 2020 года.

Об этом Українським Новинам сообщил ее адвокат Владислав Добош.

"Апелляция подана", - сказал он.

Жалоба подана в киевский апелляционный суд. Дата рассмотрения апелляции еще не известна.

Как сообщали Українськi Новини, Юлия Кузьменко ранее был заведующей отделом рентгенангиографии и эндоваскулярной хирургии в ДУ Научно-практический центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава ("Охматдет"). На Майдане была медиком с первых дней, затем стала волонтером. В 2018 году в Авдеевке вместе с коллегами она проводила осмотр детей с пороками сердца. 

Национальная полиция в ходе обысков дома подозреваемой Юлии Кузьменко изъяла одежду, очки, телефоны и компьютерную технику.

Напомним, в тексте подозрение, которое обнародовал адвокат Кузьменко Влад Довбош говорится о том, что подозреваемая в убийстве Шеремета Кузьменко лично подорвала автомобиль.

Больше новостей о: Убийство Шеремета Юлия Кузьменко Шеремет Суд

Архив
Новости
Суд арестовал три квартиры и джип экс-директора департамента НБУ Шульги 19:31
Украинскую армию обучат вести бои в городах 18:56
Вероятность подписания нового транзитного контракта до 2020 близка к нулю, - Коболев 18:41
Убийство Шеремета: защита обжаловала арест Кузьменко 18:39
Адвокаты обжаловали арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко 18:23
больше новостей
Пенсионный фонд повысил размер минимальной пенсии по возрасту 12:14
Лето подкралось незаметно: в среду в Украине будет до +15 тепла 21:00 Карта
Рябошапка получил зарплату в пять раз больше своего оклада 06:15 Документ
Рябошапка уволил прокурора Киева 19:44
Военизированная охрана ЮЗЖД протестует против ставленника Кравцова 16:23 Документ
больше новостей
Украинцы смогут получать зарплату на карточку любого банка 11:02
Рябошапка получил зарплату в пять раз больше своего оклада 06:15 Документ
КС признал конституционным сокращение количества депутатов Рады с 450 до 300, но с замечаниями 15:50
Министр Малюська заявил, что может обойтись и без зарплаты - если жена не убьет 08:58
Лето подкралось незаметно: в среду в Украине будет до +15 тепла 21:00 Карта
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok