Гривня на міжбанку посеред тижня підскочила

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зміцнення у вівторок на 4 коп. у середу зміцнився на 7 коп. до 23,39 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 23,42-23,44 UAH/USD, потім котирування почали знижуватися до 23,39-23,40 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 23,38-23,40 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 15,62% з 27,72 UAH/USD до 23,39 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 18 грудня, на 2,13 коп. до 23,4691 UAH/USD.

Тим часом у середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з курсом валют на 17 грудня на 4,07 коп. до 23,5433 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,14 коп. до 23,2624 UAH/USD.

Крім того, заступник глави Національного банку України Олег Чурій пояснив, що відбувається з гривнею і чому жоден прогноз експертів не виправдався.