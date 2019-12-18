Завтра центр Киева закроют для транспорта: график работы и карта перекрытых участков

Об сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, запрет на движение автотранспорта будет введен:

с 17:00 до 19:00 - от дома № 51/53 до пересечения с улицей Софиевской;

с 16:00 до 22:00 - от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка, а также вдоль Владимирского проезда.

Кроме того, планируется организовать движение:

троллейбусов маршрута № 6 от Минского массива до станции метро "Лукьяновская";

троллейбусов маршрутов №№ 16, 18 соответственно от улицы Академика Туполева и улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода;

автобусов маршрутов общего пользования в обычном режиме движения №№ 24, 114 по схеме движения рабочего дня.

Как сообщали Українські Новини, в "Киевпастранс" рассказали, как будет работать транспорт в новогоднюю ночь.

Напомним, в преддверие новогодних праздников в Киеве зимой откроют шесть бесплатных катков.