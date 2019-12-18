Электронные студенческие и ученические билеты появятся в следующем году

Помимо изменений в механизме поступления абитуриентов в вузы в 2020 году, в Кабинете Министров приняли решение со следующего года ввести электронные ученические и студенческие билеты.

Об этом сообщает премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

По его словам, в 2020-2021 году будут введены электронные ученические и студенческие билеты.

"Воспользоваться ими будет можно через мобильное приложение "Дія", который уже работает с понедельника в бета-версии. Е-документы будут подтверждением статуса студента/ученика и его прав на льготы. Бумажные документы тоже будут действовать", - отметил Гончарук.

Как сообщали Українські Новини, в Украине запустили приложение "Дія" c водительскими правами в смартфоне. В частности, на этой неделе стартовал период бета-тестирования мобильного приложения, на сегодня количество зарегистрированных составляет более 58 тыс. человек.

Напомним, Пенсионный фонд занялся оформлением электронных трудовых, а со следующего года начнет обслуживать пенсионеров в мобильном приложении.