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16 декабря 2019, понедельник, 10:44 27
Кабмин 2019-12-16T11:15:02+02:00
Українські Новини
Дубилет заявил, что отказался от госохраны и нанял двух частных охранников

Дубилет заявил, что отказался от госохраны и нанял двух частных охранников

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Дмитрий Дубилет, Охрана, Госохрана

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил о том, что отказался от услуг государственной охраны и взамен нанял двух частных бодигардов.

Об этом он заявил в интервью каналу ICTV.

"Когда я обратился за государственной охраной, оказалось, что там не просто тебе дают одного или двух человек, там какой-то взвод на меня хотели выделить. Мне стало как-то неловко от того, что государство будет тратить на меня такие ресурсы. Поэтому я решил за свой счет нанять двух людей. Сейчас со мной ходят два частных охранника", - сказал он. 

Дмитрий Дубилет так же отметил, что очень надеется на временный характер таких мер предосторожности.

Напомним, никаких надбавок и премий: зарплата Дубилета в ноябре уменьшилась более чем в три раза.

Ранее, 29 августа, Верховная Рада назначила министром Кабмина экс-зампреда правления национализированного Приватбанка Дмитрия Дубилета. 

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