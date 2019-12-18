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18 грудня 2019, середа, 15:33 8
Політика 2019-12-18T15:34:37+02:00
Українські Новини
4 млн українців виїхали з країни з 2010, - Дубілет

4 млн українців виїхали з країни з 2010, - Дубілет

Влада Билоус
Влада Билоус
міграція, Кабінет Міністрів, Статистика, Дмитро Дубілет

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет заявляє, що з 2010 року з України виїхало 4 млн осіб.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

До своєму повідомленням він прикріпив графік з даними по міграції з 2010 року.

На графіку зображено кількість громадян, офіційно перетнули кордон, а також підсумкове сальдо міграції.

Згідно з графіком, з 2010 року за кордоном залишилося майже 4 млн українців.

"Міграція носить яскраво циклічний характер. Постійний тренд - вгору", - йдеться в повідомленні.

Винятком був 2014 рік, що, на думку Дубілета, пов'язане з початком війни, а також відсутністю обліку міграції на окупованих територіях.

Також міністр зазначив, що безвізовий режим з країнами Європейського Союзу суттєво не вплинув на підсумкові цифри і сальдо міграції.

Він пояснює це тим, що сталося перерозподіл - люди стали менше їздити в Росію і більше в Європу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Дубілет заявив, що відмовився від держохорони і найняв двох приватних охоронців.

Кабмін хоче провести електронну перепис населення в 2020.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні проведуть перепис населення.

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