4 млн українців виїхали з країни з 2010, - Дубілет

Міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет заявляє, що з 2010 року з України виїхало 4 млн осіб.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

До своєму повідомленням він прикріпив графік з даними по міграції з 2010 року.

На графіку зображено кількість громадян, офіційно перетнули кордон, а також підсумкове сальдо міграції.

Згідно з графіком, з 2010 року за кордоном залишилося майже 4 млн українців.

"Міграція носить яскраво циклічний характер. Постійний тренд - вгору", - йдеться в повідомленні.

Винятком був 2014 рік, що, на думку Дубілета, пов'язане з початком війни, а також відсутністю обліку міграції на окупованих територіях.

Також міністр зазначив, що безвізовий режим з країнами Європейського Союзу суттєво не вплинув на підсумкові цифри і сальдо міграції.

Він пояснює це тим, що сталося перерозподіл - люди стали менше їздити в Росію і більше в Європу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Дубілет заявив, що відмовився від держохорони і найняв двох приватних охоронців.

Кабмін хоче провести електронну перепис населення в 2020.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні проведуть перепис населення.