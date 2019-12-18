В День Святого Николая погода будет теплой и с туманами

День Святого Николая. Фото: freestocks.org

День Святого Николая. Фото: freestocks.org

В День святого Николая, 19 декабря, погода в Киеве будет с переменной облачностью, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +6…+8 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +6…+13 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -1…+4 градуса, днем +3…+8 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +10…+12 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью 4…+6 градусов, днем +9…+11 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +9…+11 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +4…+10 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +4…+10 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +3…+9 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+7 градусов, днем +6…+12 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ночью и утром туман, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +8…+13 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +4…+6 градусов, днем +10…+12 градусов.

Как сообщали Українські Новини, 19 декабря все православные христиане в Украине отмечают День святого Николая.

Тем временем, в Украину идут проливные дожди и аномальное тепло.