Рада хочет создать следственную комиссию по расследованию беспорядков возле парламента

Верховная Рада намерена создать временную следственную комиссию по расследованию беспорядков в ходе акций возле парламента 17 декабря.

Об этом председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил журналистам, передают Українськi Новини.



"Я предложил лично создать временную следственную комиссию по расследованию вчерашних событий, потому что там пострадало 17 полицейских, 2 общественных деятеля, и потому все поддержали, Юлия Владимировна (Тимошенко) поддержала, предложила, что она войдет в эту следственную комиссию", - сказал он по итогам совещаний всех председателей фракций Рады.



Арахамия отметил, что комитет Рады по вопросам аграрной и земельной политики продолжит рассматривать правки к законопроекту №2178-10 о запуске рынка земли.



Как сообщали Українськi Новини, 17 декабря 3 тыс. активистов протестовали у Рады против открытия рынка земли и введения админответственности за дискриминацию.



Также в Киеве недалеко от акции возле Рады умер мужчина.



Тем временем полиция готовит подозрение 3 участникам протестов под Радой.