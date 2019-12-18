Оприлюднено топ-25 найпопулярніших сайтів в Україні

В той час, як українські користувачі мережі за минулий рік найбільше цікавилися купівлею iPhone і автокрісла, а також активно шукали на YouTube Артура Пирожкова та пародію на пісню "Плакала" групи KAZKA, рейтинг популярності сайтів в Україні змінився. Вперше в рейтинг потрапив портал Верховної Ради України - Rada.gov.ua.

Такі дані дослідження, проведеного Kantar CMeter.

Rozetka.com.ua, Prom.ua, Olx.ua, Aliexpress.com та Allo.ua нині входять до ТОП-25 найпопулярніших сайтів України. Серед магазинів, які не ввійшли в рейтинг, але значно наростили охоплення: 27.ua, Сomfy.ua, Сitrus.ua, Foxtrot.com.ua, Eldorado.ua, Kasta.ua.

Hotline.ua допомагав знаходити найвигідніші пропозиції й піднявся з 34 на 19 місце.

ТОП-3 сайтів залишився без змін.

Дані Kantar CMeter, desktop і mobile інтернет-користувачі у віці 14-70 років, n = 5000

Дослідження CMeter об’єднує дані з 3-х джерел:

Site-centric- лічильники, інтегровані в сайти.

Frame-centric- лічильники встановлені не на сайті, а в фреймі банерної мережі.

User-centric- панель, респонденти зі встановленими плагінами у браузерах та додатками Kantar TNS на телефонах, що поряд зі стандартними показниками (перегляди сторінок, охоплення, соціально-демографічні показники по всіх сайтах, з якими контактували респонденти), також фіксує контакт панелістів з контентом.

Дані з усіх джерел об’єднуються в режимі реального часу, що гарантує відсутність втрат в даних.

Як повідомляли Українські Новини, у 2019 році українці найчастіше хотіли дізнатися, що таке томос, подагра і формула Штайнмаєра. Також Google зібрав статистику переглядів за весь 2019 рік і оприлюднив рейтинг найбільш популярних запитів в усьому світі, створивши відео з самими популярними моментами.