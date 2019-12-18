подписаться на рассылку
23.25 23.55
25.7 26.25
˟
18 декабря 2019, среда, 09:30 216
Экономика 2019-12-18T10:15:01+02:00
Українські Новини
Милованов заявил, что кадастр готов к запуску рынка сельхозземель

Милованов заявил, что кадастр готов к запуску рынка сельхозземель

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Госгеокадастр, Тимофей Милованов, Рынок земли

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявляет, что земельный кадастр готов к открытию рынка земель сельскохозяйственного назначения, хотя его наполненность не составляет 100%.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Геокадастр готов к запуску рынка земли. На сегодня, заполнение геокадастра - 73%", - написал он.

Министр назвал мифом представление о том, что для запуска рынка земли необходимое 100%-е заполнение кадастра.

"Для функционирования рынка земли требуется заполнение теми землями, которые будут покупать. То есть, владелец, который хочет продать землю, должен внести свой участок в кадастр", - подчеркнул Милованов.

По его словам, во многих странах с открытым рынком земель наполненность кадастра составляет около 80%.

Как сообщали Українськi Новини, 17 декабря Верховная Рада досрочно закрыла вечернее пленарное заседание из-за совещания по законопроекту №2178-10 о запуске рынка земли.

Около 3 тыс. активистов протестовали у Рады против открытия рынка земли и введения административной ответственности за дискриминацию.

Тем временем, 13 ноября, Верховная Рада поддержала отмену моратория на продажу сельхозземель с октября 2020 и ограничение их покупки иностранцами до 2024 в первом чтении, а в декабре в повестке дня Рады - рассмотреть этот документ во втором чтении.

 

Больше новостей о: Госгеокадастр Тимофей Милованов Рынок земли

Архив
Новости
Торгово-промышленной палате стоит провести открытые выборы руководства, иначе будет скандал, - эксперт 10:11
Минфин снизил до исторического минимума ставку по ОВГЗ в евро 10:03
Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко отказывается от дачи показаний в суде 09:50
Милованов заявил, что кадастр готов к запуску рынка сельхозземель 09:30
Из-за ДТП в Киеве задерживаются трамваи на Левом берегу 09:08
больше новостей
У подозреваемой в убийстве Шеремета "Лисы" Кузьменко забрали одежду, очки и компьютер 15:00
Киев стремительно растет: названа фактическая численность населения и машин в столице 15:51
Пенсионный фонд повысил размер минимальной пенсии по возрасту 12:14
Корпорацию "Укрбуд" не ликвидируют 14:57
Рябошапка получил зарплату в пять раз больше своего оклада 06:15 Документ
больше новостей
Зеленский предлагает Раде ввести общины и округи вместо городов, поселков и районов 12:55
От "Укравтодора" требуют разобраться с дорожной аферой Корольчука и Шаповала в Виннице 14:41
Киев стремительно растет: названа фактическая численность населения и машин в столице 15:51
Украинцы смогут получать зарплату на карточку любого банка 11:02
Милованов и Малюська подали в отставку из-за низких зарплат, - нардеп Скороход 18:21
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok