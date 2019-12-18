Милованов заявил, что кадастр готов к запуску рынка сельхозземель

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявляет, что земельный кадастр готов к открытию рынка земель сельскохозяйственного назначения, хотя его наполненность не составляет 100%.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Геокадастр готов к запуску рынка земли. На сегодня, заполнение геокадастра - 73%", - написал он.

Министр назвал мифом представление о том, что для запуска рынка земли необходимое 100%-е заполнение кадастра.

"Для функционирования рынка земли требуется заполнение теми землями, которые будут покупать. То есть, владелец, который хочет продать землю, должен внести свой участок в кадастр", - подчеркнул Милованов.

По его словам, во многих странах с открытым рынком земель наполненность кадастра составляет около 80%.

Как сообщали Українськi Новини, 17 декабря Верховная Рада досрочно закрыла вечернее пленарное заседание из-за совещания по законопроекту №2178-10 о запуске рынка земли.

Около 3 тыс. активистов протестовали у Рады против открытия рынка земли и введения административной ответственности за дискриминацию.

Тем временем, 13 ноября, Верховная Рада поддержала отмену моратория на продажу сельхозземель с октября 2020 и ограничение их покупки иностранцами до 2024 в первом чтении, а в декабре в повестке дня Рады - рассмотреть этот документ во втором чтении.