Возле Новой Зеландии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в среду, 18 декабря, близ побережья новозеландского острова Рауль. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр подземных толчков находился в 80 км юго-западнее города острова. Очаг располагался на глубине 10 км.

Информация о жертвах, пострадавших или разрушении инфраструктуры не поступала.

Как сообщали Українські Новини, в Албании произошло мощное землетрясение, в результате чего были ранены 150 человек и разрушены здания.

Ранее в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой в 2 балла.

Также и на На Филиппинах произошло мощное землетрясение: есть жертвы.