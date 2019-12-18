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18 декабря 2019, среда, 08:35 184
Австралия 2019-12-18T10:15:02+02:00
Українські Новини
Возле Новой Зеландии произошло сильное землетрясение

Возле Новой Зеландии произошло сильное землетрясение

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Землетрясение, Новая Зеландия

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в среду, 18 декабря, близ побережья новозеландского острова Рауль. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр подземных толчков находился в 80 км юго-западнее города острова. Очаг располагался на глубине 10 км.

Информация о жертвах, пострадавших или разрушении инфраструктуры не поступала.

Как сообщали Українські Новини, в Албании произошло мощное землетрясение, в результате чего были ранены 150 человек и разрушены здания. 

Ранее в Закарпатской области произошло землетрясение магнитудой в 2 балла. 

Также и на На Филиппинах произошло мощное землетрясение: есть жертвы.

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