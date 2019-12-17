Лидер "Нацкорпуса" во время протестов под Радой обозвал журналиста дегенератом и стукнул его по голове

17 декабря лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий во время столкновений под Верховной Радой обозвал журналиста Александра Черненко и постучал ему рукой по голове. Видео инцидента появилось на YouTube-канале Андрея Павловского. После столкновений радикалов с правоохранителями Черненко задал Билецкому вопрос. "При установлении палаток был разрушен асфальт. Это не является основанием, чтобы разогнать митинг?", - поинтересовался корреспондент. "Для того, чтобы бить людей - не является. Но для таких дегенератов, как вы, возможно, и так", - ответил Билецкий. "А почему я дегенерат?", - удивился представитель прессы. "Потому что вы не видите разницы между тем, чтобы побить людей - вот так", - сказал Билецкий и постучал по голове журналиста рукой несколько раз.Как сообщали Українські Новини, в Киеве недалеко от акции возле Рады умер мужчина. Ранее полиция задержала 26 человек из-за беспорядков возле Рады. Тем временем из-за столкновений возле Верховной Рады полиция начала уголовное производство.