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  • Лидер "Нацкорпуса" во время протестов под Радой обозвал журналиста дегенератом и стукнул его по голове
17 декабря 2019, вторник, 23:45 170
Политика 2019-12-17T23:45:01+02:00
Українські Новини
Лидер "Нацкорпуса" во время протестов под Радой обозвал журналиста дегенератом и стукнул его по голове

Лидер "Нацкорпуса" во время протестов под Радой обозвал журналиста дегенератом и стукнул его по голове

Валерия Назаренко
Нацкорпус, Столкновения, Верховная Рада, Андрей Билецкий

17 декабря лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий во время столкновений под Верховной Радой обозвал журналиста Александра Черненко и постучал ему рукой по голове.

Видео инцидента появилось на YouTube-канале Андрея Павловского.

После столкновений радикалов с правоохранителями Черненко задал Билецкому вопрос.

"При установлении палаток был разрушен асфальт. Это не является основанием, чтобы разогнать митинг?", - поинтересовался корреспондент.

"Для того, чтобы бить людей - не является. Но для таких дегенератов, как вы, возможно, и так", - ответил Билецкий.

"А почему я дегенерат?", - удивился представитель прессы.

"Потому что вы не видите разницы между тем, чтобы побить людей - вот так", - сказал Билецкий и постучал по голове журналиста рукой несколько раз.




Как сообщали Українські Новини, в Киеве недалеко от акции возле Рады умер мужчина

Ранее полиция задержала 26 человек из-за беспорядков возле Рады. 

Тем временем из-за столкновений возле Верховной Рады полиция начала уголовное производство.

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