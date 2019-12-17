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17 декабря 2019, вторник, 22:14 1059
Общество 2019-12-17T22:34:00+02:00
Українські Новини
Фото дня: митинги под Радой вылились в стычки между полицией и протестующими

Фото дня: митинги под Радой вылились в стычки между полицией и протестующими

Анна Рудык
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Стычки протестующих с полицией под Радой. Фото: Буквы
Стычки протестующих с полицией под Радой. Фото: Буквы

Сегодня, 17 декабря, возле Верховной Рады произошли масштабные столкновения, во время которых полиция задержала 26 человек. Фото с акции протеста опубликовало издание Буквы.

Так, во время столкновений были госпитализированы двое полицейских. Кроме того, без сознания карета скорой помощи увезла еще одного пострадавшего митингующего.

Стычки протестующих с полицией под Радой. Фото: БуквыСтычки протестующих с полицией под Радой. Фото: Буквы

Сегодня около 3 тыс. активистов у здания Верховной Рады протестуют против принятия законопроекта №2178-10 о продаже земель сельскохозяйственного назначения и законопроекта №0931 о введении административной ответственности за дискриминацию.

Митингующие выступали против принятия проекта закона №0931, которым предусмотрено за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации, то есть прямой или косвенной дискриминации, ущемления, подстрекательства к дискриминации, пособничества в дискриминации или виктимизации наложение штрафа на граждан в размере от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности - от 300 до 500 таких минимумов.

Как сообщали Українські Новини, правоохранители разогнали протестующих у здания Верховной Рады. Участники акции намеревались установить палатки на проезжей части, и наблюдались стычки с полицией. 

Ранее три тысячи человек пришли протестовать под Раду: против рынка земли и ответственности за дискриминацию.

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