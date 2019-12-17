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17 декабря 2019, вторник, 20:04 920 Инфографика
Экономика 2019-12-17T20:05:43+02:00
Українські Новини
Минэкоэнерго установит фиксированную цену на газ до конца отопительного сезона

Минэкоэнерго установит фиксированную цену на газ до конца отопительного сезона

Таня Войтюк
Газ
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Во избежания возможного резкого роста цены на газ зимой, запасы которого в ПХГ сократились только на 9,3%, украинцам установят фиксированный тариф на газ с 1 января до 1 мая 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передают Українські Новини.

На сегодня в Украине цена на газ для населения составляет 5878 гривен за тысячу кубометров, а для промышленности - 7755 гривен. При этом только для промышленности цена является рыночной, хотя с 1 января 2020 такой механизм формирования цены должен применяться ко всем потребителям.

Гарантированная цена автоматически будет действовать для всех украинцев с 1 января 2020 года и составит 6600 гривен за тысячу кубометров с НДС. Она была определена на основании котировок на крупнейшей европейской газовой бирже и является на 12% меньше, чем в I квартале 2019 года.

Инфографика: МинэкоэнергоЦена на газ. Инфографика: Минэкоэнерго

Как сообщали Українські Новини, в Украине цены на сжиженный газ начали стремительно расти

Напомним, не смотря на то, что ранее Коболев сообщил о том, что Владимир Зеленский и Путин не достигли договоренностей по газовым вопросам, Президент сообщил, что новый контракт по газу между Украиной и Россией может быть подписан до конца 2019 года. Украина настаивает на контракте сроком в 10 лет.

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