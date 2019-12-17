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17 грудня 2019, вівторок, 18:27 4
Суспільство 2019-12-17T19:00:02+02:00
Українські Новини
Аеропорт "Запоріжжя" знову скасовує рейси через туман

Аеропорт "Запоріжжя" знову скасовує рейси через туман

Анна Рудык
Скасування рейсу, скасування рейсів, Негода
Літак. Фото: pixabay.com
Літак. Фото: pixabay.com

У міжнародному аеропорту "Запоріжжя" у вівторок скасовано 3 рейси через складні метеорологічні умови (туман).

Про це Українським Новинам повідомив представник адміністрації аеропорту.

За даними на 15:30 скасовані рейси TK 1470 "Запоріжжя - Стамбул (Туреччина)" з вильотом в 15:50 і TK 1469 "Стамбул (Туреччина)" - Запоріжжя" з прибуттям в 14:55 (обидва - авіакомпанії Turkish Airlines).

Також скасовано рейс PQ 7154 "Шарм-Ель-Шейх (Єгипет)" - Запоріжжя" з прибуттям в 9:00 авіакомпанії SkyUp.

Як повідомляли Українські Новини, міжнародний аеропорт "Одеса" у суботу скасував 2 рейсу і відправив 3 літаки на посадку в міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київська область) через негоду (сильний туман, дощ).

Також минулого тижня в аеропорту "Запоріжжя" через сильний туман були скасовані 9 рейсів.

Тим часом, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, 22-24 грудня піде "перший підхід хорошого снігу", а 28-29 грудня - другий підхід снігу.

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