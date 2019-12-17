Потестующих у Ради розігнали правоохоронці

Правоохоронці розігнали протестувальників біля будівлі Верховної Ради.

Про це повідомляє кореспондент Українських Новин з місця подій.

станом на 13:50 правоохоронці почали відтісняти учасників акції з проїжджої частини вулиці Грушевського.

Правоохоронці вишикувалися в ряд вздовж проїзної частини, після чого почали наступати на демонстрантів, які у відповідь почали кидати в правоохоронців пляшки та інші предмети.

Мітингувальники залишили проїжджу частину вулиці Грушевського і перемістилися на площу Конституції, а через деякий час силовики почали розганяти мітингувальників на площі.

Правоохоронці затримували деяких учасників акції протесту.

станом на 14:00 проїжджа частина звільнена від мітингувальників, але ще зайнята силовиками, а на площі Конституції до цих пір стоять окремі групи протестувальників.

Сцену на майдані почали розбирати.

Раніше учасники акції мали намір встановити намет на проїжджій частині, і спостерігалися сутички з поліцією.

Також припарковані машини організаторів "Автоевросила" залишають вулицю Грушевського.

Як повідомляли Українські Новини, раніше двоє поліцейських постраждали в результаті бійки біля Ради.

Три тисячі людей прийшли під Раду протестувати: проти ринку землі та відповідальності за дискримінацію.

Також раніше з ранку повідомлялося, що центр Києва перекрила поліція: очікуються масові акції протесту.