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  • Зеленский должен ветировать закон о перезагрузке ГБР из-за решения КС о неконституционности полномочий Президента назначать директоров НАБУ и ГБР, - Шишкин
17 декабря 2019, вторник, 12:25 18
Президент 2019-12-17T12:30:01+02:00
Українські Новини
Зеленский должен ветировать закон о перезагрузке ГБР из-за решения КС о неконституционности полномочий Президе

Зеленский должен ветировать закон о перезагрузке ГБР из-за решения КС о неконституционности полномочий Президента назначать директоров НАБУ и ГБР, - Шишкин

Жора Шокин
Шишкин, Зеленский, Закон о ГБР, Вето, Конституционный суд, Законопроект о ГБР и НАБУ

Бывший судья Конституционного суда Виктор Шишкин считает, что президент Владимир Зеленский не может подписывать закон о перезагрузке Госбюро расследований из-за того, что есть решение КС, который признал законопроект неконституционным. напомним, законопроект предусматривал закрепление в Конституции полномочий Президента по назначению и увольнению директоров Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР).

Об этом Шишкин сказал Українським Новинам.

"Президент не имеет права подписывать закон ("о ГБР"). Он антиконституционный и Президент должен его ветировать. Если он все же подпишет его, то будут еще обращения в Конституционный суд, и суд снова признает его неконституционным. Я не понимаю, почему об этом только сейчас говорят. Я говорил об этом сще с момента принятия, но никто в Конституционный суд не обращался. Читайте статью 106 Конституции - там весь перечень полномочий Президента Украины. В последних пунктах написано, что у Президента могут быть и другие полномочия, определенные Конституцией, но никакие другие законы не могут наделить Президента дополнительными полномочиями, - уверен Шишкин.

Он напомнил, что есть три решения КС, где четко определено, что у Президента и Верховной Рады существуют лишь те полномочия, которые прописаны в Конституции и никакие новые законы эти полномочия расширить не могу.

"Поэтому назначение Порошенко Артема Сытника (директором НАБУ) - антиконституционно, назначение Романа Трубы (директором ГБР) - также антиконституционно. Поэтому Конституционный суд принял абсолютно правильное решение", - отметил Шишкин.

Как сообщали Українські Новини, КС признал неконституционным законопроект о праве Президента назначать директоров НАБУ и ГБР.

Верховная Рада просила Конституционный Суд оценить конституционность законопроекта о закреплении в Конституции полномочий Президента по назначению и увольнению директоров НАБУ и ГБР.

Тем временем, КС признал конституционным законопроект Зеленского об отмене адвокатской монополии.

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