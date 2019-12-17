Зеленський повинен ветувати закон про перезавантаження ДБР через рішення КС про неконституційність повноважень Президента призначати директорів НАБУ та ДБР, - Шишкін

Колишній суддя Конституційного суду Віктор Шишкін вважає, що президент Володимир Зеленський не може підписувати закон про перезавантаження Держбюро розслідувань через те, що є рішення КС, який визнав неконституційним законопроект про закріплення в Конституції повноважень Президента щодо призначення та звільнення директорів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Державного бюро розслідувань (ДБР).

Про це Шишкін сказав Українським Новинам.

"Президент не має права підписувати закон ("про ДБР"). Він антиконституційний і Президент повинен його ветувати. Якщо він все ж підпише його, то будуть ще звернення в Конституційний суд, і суд знову визнає його неконституційним. Я не розумію, чому про це тільки зараз говорять. Я говорив про це сще з моменту прийняття, але ніхто до Конституційного суду не звертався. Читайте статтю 106 Конституції - там весь перелік повноважень Президента України. В останніх пунктах написано, що у Президента можуть бути й інші повноваження, визначені Конституцією, але ніякі інші закони не можуть наділити Президента додатковими повноваженнями, - впевнений Шишкін.

Він нагадав, що є три рішення КС, де чітко визначено, що у Президента і Верховної Ради існують лише ті повноваження, які прописані в Конституції і ніякі нові закони ці повноваження розширити не можуть.

"Тому призначення Порошенком Артема Ситника (директором НАБУ) - антиконституційно, призначення Романа Труби (директором ДБР) - також антиконституційно. Тому Конституційний суд прийняв абсолютно правильне рішення", - зазначив Шишкін.

Як повідомляли Українські Новини, КС визнав неконституційним законопроект про право Президента призначати директорів НАБУ та ДБР.

Верховна Рада просила Конституційний Суд оцінити конституційність законопроекту про закріплення у Конституції повноважень Президента щодо призначення та звільнення директорів НАБУ та ДБР.

Тим часом, КС визнав конституційним законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії.