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  • Зеленський повинен ветувати закон про перезавантаження ДБР через рішення КС про неконституційність повноважень Президента призначати директорів НАБУ та ДБР, - Шишкін
17 грудня 2019, вівторок, 12:25 15
Президент 2019-12-17T14:00:03+02:00
Українські Новини
Зеленський повинен ветувати закон про перезавантаження ДБР через рішення КС про неконституційність повноважень

Зеленський повинен ветувати закон про перезавантаження ДБР через рішення КС про неконституційність повноважень Президента призначати директорів НАБУ та ДБР, - Шишкін

Жора Шокин
Віктор Шишкін, ДБР, Зеленський, Президент, Закон про ДБР, Конституційний Суд

Колишній суддя Конституційного суду Віктор Шишкін вважає, що президент Володимир Зеленський не може підписувати закон про перезавантаження Держбюро розслідувань через те, що є рішення КС, який визнав неконституційним законопроект про закріплення в Конституції повноважень Президента щодо призначення та звільнення директорів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Державного бюро розслідувань (ДБР).

Про це Шишкін сказав Українським Новинам.

"Президент не має права підписувати закон ("про ДБР"). Він антиконституційний і Президент повинен його ветувати. Якщо він все ж підпише його, то будуть ще звернення в Конституційний суд, і суд знову визнає його неконституційним. Я не розумію, чому про це тільки зараз говорять. Я говорив про це сще з моменту прийняття, але ніхто до Конституційного суду не звертався. Читайте статтю 106 Конституції - там весь перелік повноважень Президента України. В останніх пунктах написано, що у Президента можуть бути й інші повноваження, визначені Конституцією, але ніякі інші закони не можуть наділити Президента додатковими повноваженнями, - впевнений Шишкін.

Він нагадав, що є три рішення КС, де чітко визначено, що у Президента і Верховної Ради існують лише ті повноваження, які прописані в Конституції і ніякі нові закони ці повноваження розширити не можуть.

"Тому призначення Порошенком Артема Ситника (директором НАБУ) - антиконституційно, призначення Романа Труби (директором ДБР) - також антиконституційно. Тому Конституційний суд прийняв абсолютно правильне рішення", - зазначив Шишкін.

Як повідомляли Українські Новини, КС визнав неконституційним законопроект про право Президента призначати директорів НАБУ та ДБР.

Верховна Рада просила Конституційний Суд оцінити конституційність законопроекту про закріплення у Конституції повноважень Президента щодо призначення та звільнення директорів НАБУ та ДБР.

Тим часом, КС визнав конституційним законопроект Зеленського про скасування адвокатської монополії.

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