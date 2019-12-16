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16 декабря 2019, понедельник, 22:41 258
Общество 2019-12-16T23:15:02+02:00
Українські Новини
Трагедия на Дунае: в Будапеште повторно арестовали украинского капитана

Трагедия на Дунае: в Будапеште повторно арестовали украинского капитана

Валерия Назаренко
Крушение корабля, Арест, Капитан, Будапешт

Капитан круизного судна, которое в мае столкнулось с экскурсионным катером на реке Дунай, в результате чего погибли 28 человек, был повторно арестован из-за опасений, что он может попытаться сбежать.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP.

64-летнего капитана лайнера Viking Sigyn обвинила в прошлом месяце прокуратура Будапешта в халатности и создании угрозы водного движения, что привело к катастрофе с массовыми смертельными исходами. Прокуроры добиваются девятилетнего тюремного заключения.

Только семь из 33 южнокорейских туристов, которые находились на борту экскурсионного катера Hableany (Русалка), пережили столкновение, в результате которого погибли также двое членов венгерского экипажа.

Останки одной южнокорейской туристки до сих пор не найдены.

Решение Пештского центрального районного суда может быть обжаловано.

Капитан был освобожден из-под стражи после того, как расследование катастрофы закончилось в октябре, но должен был носить электронное устройство слежения и не имел права покидать свое место жительства без разрешения.

Как сообщали Українські Новини, в Одесской области на Дунае столкнулся круизный лайнер с грузовым кораблем

Ранее в Черном море потерпел крушение грузовой корабль, утонуло около 14 тысяч овец. 

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