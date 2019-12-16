Трагедия на Дунае: в Будапеште повторно арестовали украинского капитана

Капитан круизного судна, которое в мае столкнулось с экскурсионным катером на реке Дунай, в результате чего погибли 28 человек, был повторно арестован из-за опасений, что он может попытаться сбежать.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AP.

64-летнего капитана лайнера Viking Sigyn обвинила в прошлом месяце прокуратура Будапешта в халатности и создании угрозы водного движения, что привело к катастрофе с массовыми смертельными исходами. Прокуроры добиваются девятилетнего тюремного заключения.

Только семь из 33 южнокорейских туристов, которые находились на борту экскурсионного катера Hableany (Русалка), пережили столкновение, в результате которого погибли также двое членов венгерского экипажа.

Останки одной южнокорейской туристки до сих пор не найдены.

Решение Пештского центрального районного суда может быть обжаловано.

Капитан был освобожден из-под стражи после того, как расследование катастрофы закончилось в октябре, но должен был носить электронное устройство слежения и не имел права покидать свое место жительства без разрешения.



Как сообщали Українські Новини, в Одесской области на Дунае столкнулся круизный лайнер с грузовым кораблем.



Ранее в Черном море потерпел крушение грузовой корабль, утонуло около 14 тысяч овец.