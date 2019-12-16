Товары для обучения и возможности для развития: что рекомендуют астрологи приобрести во вторник

Декабрь все больше наполняет суетой в преддверии новогодних праздников, яркой и красивой елки, а также новогодней программы, которая ожидает всех жителей Киева в сезон новогодних чудес. Узнайте о том, для каких покупок благоприятен вторник, 17 декабря по версии астрологов от Аstroworld.

Вторник 17 декабря благоприятен для покупки

детских игрушек

изделий из серебра

вещей зарубежного производства

товаров для обучения

персонального гороскопа, книг по астрологии

оборудования для подключения к сети Интернет

Благоприятный день, который принесет больше уверенности в себе, позволит, порой неожиданно или случайно, увидеть новые открывающиеся перспективы, принесет новые возможности для развития. День способен принести оптимизм, хорошее, предпраздничное настроение.

Ранее Українські Новини рассказали о том, какие выходные ждут украинцев на этой неделе, а также о насыщенной программе на этой неделе, главным событием которой будет открытие елки. Оно состоится на день Святого Николая 19 декабря.

Кроме того сообщалось, какие три опасных ожидают всех знаков зодиака на этой неделе.