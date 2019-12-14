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14 декабря 2019, суббота, 06:00 32
Афиша 2019-12-14T06:30:02+02:00
Українські Новини
Как отметят Новый Год в районах Киева: программа празднования

Как отметят Новый Год в районах Киева: программа празднования

Роман Евланов
Киев, Празднование Нового года, Программа мероприятий
Новый год. Фото: Folk Ukraine
Новый год. Фото: Folk Ukraine

Новогодние и рождественские праздники любимы, в первую очередь, за подарки и обширные гуляния, которые продолжаются несколько дней. В столице Украины уже поставили главную елку страны и районные администрации решили порадовать население разнообразными программами к праздникам.

Сразу же стоит сказать о главных елках. Главная елка страны в этом году будет установлена на Софийской площади, а компанию ей составит праздничный городок на Контрактовой. Как и обычно, всех желающих ожидают 19 декабря на мероприятии, посвященном зажжению главной елки страны. Кроме того, в Центральном доме художника (по ул. Сечевых Стрельцов) в период с 19 декабря по 12 января пройдет Всеукраинская рождественская выставка, посвященная творчеству украинских художников из самых разных уголков страны.

В Печерском районе Киева также 19 декабря, в День Святого Николая зажжется своя елка. Праздник будет ознаменован не только традицией зажигания огоньков, но и обширной конкурсной программой и завершится выступлением творческих коллективов.

Святошинский район в этом году планирует показать самым маленьким жителям новогодний мьюзикл-сказку в рамках социального проекта "Сказочный мир детских грез". Здесь тоже планируют зажечь новогоднюю елку в День Святого Николая.

Кроме того, жителей столицы ожидает огромное количество праздничных концертов, которые начнутся примерно за неделю до Нового года и будут продолжаться все время празднования до конца декабря.

Ранее Українські Новини рассказали, куда еще можно будет сходить в Киеве на новогодние праздники.

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