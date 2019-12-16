В полиции сообщили, что завтра готовятся массовые акции под Радой

Завтра, 17 декабря, в Киеве ограничат въезд крупногабаритного и специального транспорта на некоторых участках в центре города из-за запланированных массовых акций под парламентом Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В полиции сообщают, что организаторы протестов запланировали использование в мероприятиях большого количества автотранспорта и сценического оборудования.

Кроме того, полиция рекомендует воздержаться от поездок по центру Киева на собственном автотранспорте для того, чтобы избежать усложнений дорожного движения.



Как сообщали Українські Новини, в связи с новогодними празднованиями в центре Киева вводится ограничение движения. Ограничения начались с 25 ноября и закончатся 26 января.



Ранее под Офисом Президента разбили палаточный городок. Организаторы акции заявили, что просто поддерживают Президента и усиливают его позиции на переговорах "нормандской четверки".



Тем временем бывшего президента Петра Порошенко на его же Майдане забросали яйцами. Яйцеметателя задержали участники вече. Полиция увела его в сторону. На шее мужчины был повязан красно-черный флаг.