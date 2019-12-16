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16 декабря 2019, понедельник, 21:40 2226
Общество 2019-12-16T21:40:01+02:00
Українські Новини
В полиции сообщили, что завтра готовятся массовые акции под Радой

В полиции сообщили, что завтра готовятся массовые акции под Радой

Валерия Назаренко
Нацполиция, Киев, Ограничение движения, Акции протеста
Акция. Фото: АП
Акция. Фото: АП

Завтра, 17 декабря, в Киеве ограничат въезд крупногабаритного и специального транспорта на некоторых участках в центре города из-за запланированных массовых акций под парламентом Украины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В полиции сообщают, что организаторы протестов запланировали использование в мероприятиях большого количества автотранспорта и сценического оборудования.

Кроме того, полиция рекомендует воздержаться от поездок по центру Киева на собственном автотранспорте для того, чтобы избежать усложнений дорожного движения.


Как сообщали Українські Новини, в связи с новогодними празднованиями в центре Киева вводится ограничение движения. Ограничения начались с 25 ноября и закончатся 26 января. 

Ранее под Офисом Президента разбили палаточный городок. Организаторы акции заявили, что просто поддерживают Президента и усиливают его позиции на переговорах "нормандской четверки".

Тем временем бывшего президента Петра Порошенко на его же Майдане забросали яйцами. Яйцеметателя задержали участники вече. Полиция увела его в сторону. На шее мужчины был повязан красно-черный флаг.

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