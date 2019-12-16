У поліції повідомили, що завтра готуються масові акції під Радою

Завтра, 17 грудня, в Києві обмежать в'їзд великогабаритного та спеціального транспорту на деяких ділянках в центрі міста через заплановані масові акції під парламентом України. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

В поліції повідомляють, що організатори протестів запланували використання в заходах великої кількості автотранспорту та сценічного обладнання.

Крім того, поліція рекомендує утриматися від поїздок центром Києва на власному автотранспорті для того, щоб уникнути ускладнень дорожнього руху.



Як повідомляли Українські Новини, у зв'язку з новорічними святкуваннями в центрі Києва вводиться обмеження руху. Обмеження почалися з 25 листопада і завершаться 26 січня.



Раніше під Офісом Президента розбили наметове містечко. Організатори акції заявили, що просто підтримують Президента і підсилюють його позиції на переговорах "нормандської четвірки".



Тим часом колишнього президента Петра Порошенка на його ж Майдані закидали яйцями. Чоловіка затримали учасники віче. Поліція повела його в бік. На шиї у нього був пов'язаний червоно-чорний прапор.