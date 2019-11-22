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22 ноября 2019, пятница, 19:18 12
Общество 2019-11-22T19:23:35+02:00
Українські Новини
На новогодние праздники в Киеве ограничат движение: где и когда это случится

На новогодние праздники в Киеве ограничат движение: где и когда это случится

Киев, Новый год, КГГА, Транспорт, Ограничение движения
Майдан независимости
Майдан независимости

В Киеве комунальные слуюбы уже начали подготовку к Новому году и в связи с грядущими праздниками власти предупредили про ограничения движение транспорта по ряду улиц в столице.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Так, с 14 декабря 2019 до 12 января 2020 зимние развлечения будут проходить на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), проезжей части Владимирского проезда напротив дома № 5. С 14 декабря 2019 до 19 января 2020 - на Контрактовой площади.

В связи с подготовкой и проведением праздников в центре столицы будут введены следующие ограничения:

- с 25 ноября по 26 января 2020 - ограничения движения транспорта вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади;

- с 25 ноября по 26 января 2020-го - запрет движения всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской к Михайловской площади)

- 19 декабря с 17:00 до 19:00 - запрет движения всех видов транспорта вдоль улицы Владимирской (от дома № 51/53 до пересечения с улицей Софиевской)

Кроме того, будет прекрытого движение транспорта вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской (от дома № 23 на улице Софиевской до Рыльского переулка) в следующие промежутки времени:

- 19 декабря - с 16:00 до 22:00;

- 24 декабря - с 16:00 до 22:00;

- с 20:00 31 декабря до 3:00 1 января 2020;

- 1 января - с 14:00 до 22:00;

- 7 января - с 12:00 до 17:00.

"В связи с запретом движения всех видов транспорта в конце декабря - начале января позволят проезд по улице Крещатик каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни", - отметили в КГГА.

Как сообщали Українські Новини, на Новый год-2020 собираются установить 30-метровую елку.

Напомним, стало известно, кому в год крысы больше всего повезет.

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