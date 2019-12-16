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16 декабря 2019, понедельник, 21:00 43
Кабмин 2019-12-16T21:11:55+02:00
Українські Новини
Кабмин будет объяснять родителям, бабушкам и дедушкам, что такое лол, пост и мем

Кабмин будет объяснять родителям, бабушкам и дедушкам, что такое лол, пост и мем

Ярина Вацяк
Мем, лол, Пост, Кабмин
Facepalm. Соцсети
Facepalm. Соцсети

В Министерстве цифровой трансформации Украины решили объяснять старшим поколением непонятные слова.

Об этом говорится в сообщении министерства на странице в Facebook.

"Часто кажется, что мы со старшим поколением говорим на разных языках. Когда они не понимают, что это за проклятая сториз и кого вы там свайпаете в Tinder. Мы решили - хватит! Теперь мы еженедельно будем делать непонятные слова - простыми. Сегодня объясняем, что такое лол, мэм, месседж, мессенджер, пост", - говорится в нем.

Чиновники предлагают показывать этот словарь своим родителям, бабушкам и дедушкам. Однако пользователи соцсети раскритиковали инициативу за непонятные объяснения некоторых слов.

Как сообщали Українські Новини, в госбюджете-2020 на "государство в смартфоне" денег не предусмотрели.

Ранее вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров презентовал бренд цифрового государства и Министерства цифровой трансформации, а также заявил, что госслужбы должны вести трансляции и влоги вместо пресс-релизов.

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