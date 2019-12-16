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16 декабря 2019, понедельник, 19:29 894
Общество 2019-12-16T19:43:28+02:00
Українські Новини
Разделяя ваши ценности: украинцы создали антирекламу Apple в ответ на карты с российским Крымом

Разделяя ваши ценности: украинцы создали антирекламу Apple в ответ на карты с российским Крымом

Ярина Вацяк
Антиреклама, Гонконг протесты, Аннексия Крыма, Apple

После того, как корпорация Apple обозначила для российских пользователей Крым территорией России, украинцы в ответ на такие действия создали антирекламу бренда.

Видео опубликовано на Youtube-канале NewsFromUkraine.

"Изменяя реальность, преодолевая барьеры нравственности, поклоняясь деньгам -  наши новые ценности лучше, чем когда-либо", - говорится в начале видео.

"Нарушение прав человека, военная агрессия против другой страны нас не волнует, единственное, что нас волнует - это деньги. Если вы диктатор или военный преступник, и у вас есть куча денег, мы никогда вас не разочаруем, мы всегда будем закрывать глаза на ваши преступления ради нашей выгоды. Если вы начали войну и аннексировали чужую территорию, мы отметим ее как вашу в наших приложениях", - говорится в продолжении.

Также авторы антирекламы напомнили о том, что Apple удалила из App Store приложение HKmap.live, с помощью которого протестующие в Гонконге определяли местоположение полиции. Корпорация заявила об угрозе полиции и жителям.

"Если протесты мешают вашему авторитарному режиму, мы просто удалим приложения, которые помогают протестующим, потому что, разделяем ваши ценности", - говорится в продолжении видео.

В конце видео отмечается, что это не настоящая реклама Apple. Цель этого сатирического видео состоит в том, чтобы информировать общественность и критиковать Apple из-за поощрения авторитарного правительства Китая и России.

Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что международная политика - не сильная сторона Apple.

Представитель корпорации отметила, что Apple не вносила никаких изменений в свои карты за пределами России и внесла изменения для российских пользователей из-за вступления в силу нового закона в стране.

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Антиреклама Apple. Скриншот видео NewsFromUkraine
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