Разделяя ваши ценности: украинцы создали антирекламу Apple в ответ на карты с российским Крымом

После того, как корпорация Apple обозначила для российских пользователей Крым территорией России, украинцы в ответ на такие действия создали антирекламу бренда. Видео опубликовано на Youtube-канале NewsFromUkraine. "Изменяя реальность, преодолевая барьеры нравственности, поклоняясь деньгам - наши новые ценности лучше, чем когда-либо", - говорится в начале видео. "Нарушение прав человека, военная агрессия против другой страны нас не волнует, единственное, что нас волнует - это деньги. Если вы диктатор или военный преступник, и у вас есть куча денег, мы никогда вас не разочаруем, мы всегда будем закрывать глаза на ваши преступления ради нашей выгоды. Если вы начали войну и аннексировали чужую территорию, мы отметим ее как вашу в наших приложениях", - говорится в продолжении. Также авторы антирекламы напомнили о том, что Apple удалила из App Store приложение HKmap.live, с помощью которого протестующие в Гонконге определяли местоположение полиции. Корпорация заявила об угрозе полиции и жителям. "Если протесты мешают вашему авторитарному режиму, мы просто удалим приложения, которые помогают протестующим, потому что, разделяем ваши ценности", - говорится в продолжении видео. В конце видео отмечается, что это не настоящая реклама Apple. Цель этого сатирического видео состоит в том, чтобы информировать общественность и критиковать Apple из-за поощрения авторитарного правительства Китая и России. https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=3ypHxzlCE5c" frameborder="0" allowfullscreen> Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что международная политика - не сильная сторона Apple. Представитель корпорации отметила, что Apple не вносила никаких изменений в свои карты за пределами России и внесла изменения для российских пользователей из-за вступления в силу нового закона в стране.