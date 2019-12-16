Через кілька днів у Києві запалять головну ялинку: програма розваг

19 грудня на Софійській площі запалять головну ялинку країни. Про це повідомляє прес-служба КМДА в Facebook.

"Висота ялинки становить понад 20 метрів. У цьому році її прикрасили 800 новорічними іграшками і більше 3 км різнокольорових гірлянд. Навколо ялинки розгорнеться восьмикінцева зірка з яскравих гірлянд. Головні герої казки про Лускунчика "охоронятимуть" ялинку разом з українськими козаками", - йдеться в повідомленні.

Розважальна програма:

17:00 - зустріч Святого Миколая і карнавальна хода;

18:00 - початок концерту з оркестром НАОНІ;

19:00 - церемонія засвічення ялинки;

19:45 - виступ гурту "Друга Ріка".



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