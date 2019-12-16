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16 грудня 2019, понеділок, 19:10 7
Суспільство 2019-12-16T19:12:08+02:00
Українські Новини
Через кілька днів у Києві запалять головну ялинку: програма розваг

Через кілька днів у Києві запалять головну ялинку: програма розваг

Валерия Назаренко
Київ, Новий рік-2020, Софійська площа в Києві, Головна ялинка України
Ялинка. Фото: pixabay
Ялинка. Фото: pixabay

19 грудня на Софійській площі запалять головну ялинку країни. Про це повідомляє прес-служба КМДА в Facebook.

"Висота ялинки становить понад 20 метрів. У цьому році її прикрасили 800 новорічними іграшками і більше 3 км різнокольорових гірлянд. Навколо ялинки розгорнеться восьмикінцева зірка з яскравих гірлянд. Головні герої казки про Лускунчика "охоронятимуть" ялинку разом з українськими козаками", - йдеться в повідомленні.

Розважальна програма:

17:00 - зустріч Святого Миколая і карнавальна хода;

18:00 - початок концерту з оркестром НАОНІ;
19:00 - церемонія засвічення ялинки;
19:45 - виступ гурту "Друга Ріка".

Як повідомляли Українські Новини, лідером бюджету у Києві на Новий рік став Святошинський район. Тут на свята планують витратити трохи більше 3 млн гривень - на різдвяний м'юзикл для дітей і на концертну програму до Різдва.

Крім того, як відзначають Новий рік у різних районах Києва.

Тим часом, синоптики дали прогноз погоди на всю зиму. Так, повідомляється, що серйозні морози і снігопади начнуся в перших числах січня.

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