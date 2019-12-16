Бывшему председателю одного из райсудов Киева сообщили о подозрении по делу Майдана

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему председателю одного из районных судов Киева по делу об аресте участников массовых протестов в 2013-2014 годах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.



"Генеральная прокуратура Украины 13 декабря 2019 года сообщила о подозрении бывшему председателю суда одного из районных судов г. Киева по факту незаконного вмешательства в работу автоматизированной системы документооборота суда (ч. 1 ст. 376-1 УК Украины)", - сказано в нем.



Так, указанное лицо подозревается в несвоевременном внесении сведений в автоматизированную систему документооборота суда, несанкционированных действиях с информацией, содержащейся в автоматизированной системе документооборота суда по делам об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей участникам Майдана.



Как сообщали Українськi Новини, в ноябре Генпрокуратура сообщила экс-судье райсуда Киева о подозрении по делу Майдана.



Кроме того, отец депутата Парасюка лично расстреливал беркутовцев на Майдане.



Тем временем в ГБР создали подразделение по расследованию дел Евромайдана.