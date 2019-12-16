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16 декабря 2019, понедельник, 17:21 605
Общество 2019-12-16T17:22:33+02:00
Українські Новини
Бывшему председателю одного из райсудов Киева сообщили о подозрении по делу Майдана

Бывшему председателю одного из райсудов Киева сообщили о подозрении по делу Майдана

Валерия Назаренко
Генпрокуратура, подозрение, Дела Майдана, Преступления против Евромайдана
Генпрокуратура. Фото: dt.ua
Генпрокуратура. Фото: dt.ua

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему председателю одного из районных судов Киева по делу об аресте участников массовых протестов в 2013-2014 годах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

"Генеральная прокуратура Украины 13 декабря 2019 года сообщила о подозрении бывшему председателю суда одного из районных судов г. Киева по факту незаконного вмешательства в работу автоматизированной системы документооборота суда (ч. 1 ст. 376-1 УК Украины)", - сказано в нем.

Так, указанное лицо подозревается в несвоевременном внесении сведений в автоматизированную систему документооборота суда, несанкционированных действиях с информацией, содержащейся в автоматизированной системе документооборота суда по делам об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей участникам Майдана.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре Генпрокуратура сообщила экс-судье райсуда Киева о подозрении по делу Майдана. 

Кроме того, отец депутата Парасюка лично расстреливал беркутовцев на Майдане. 

Тем временем в ГБР создали подразделение по расследованию дел Евромайдана.

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