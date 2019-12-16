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16 грудня 2019, понеділок, 16:48 23 Документ
Судова влада 2019-12-16T17:45:02+02:00
Українські Новини
Опубліковано рішення суду, за яким Ситник визнаний корупціонером

Опубліковано рішення суду, за яким Ситник визнаний корупціонером

Ярина Вацяк
Олександр Дубінський, НАБУ, Артем Ситник

У мережі з'явилося рішення Апеляційного суду Рівненської області, який залишив у силі рішення Сарненського суду області, який визнав директора НАБУ Артема Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області і присудив штраф у розмірі 3 400 гривень.

Документ опублікував у своєму Telegram-каналі депутат Верховної Ради Олександр Дубінський ("Слуга Народу").

"Цілий день набираємо різних антикорупціонерів, щоб з'ясувати, як вони ставляться до того, що директор НАБУ Ситник вироком суду визнаний корупціонером. Радник прем'єра Світлана Заліщук та главред Укрправди Мусаєва кидають трубку. Активіст Шабунін щось несе про необхідність читати закони. Борець за справедливість Лещенко розповідає, що рішення не остаточне" - написав він.

У тексті документа наголошується, що рішення остаточне і оскарженню не підлягає.

Документ: Олександр ДубинськийДокумент: Олександр Дубінський

Як повідомляли Українські Новини, Сарненський суд Рівненської області визнав Ситника винним в адміністративному порушенні під час відпочинку в Рівненській області та призначив штраф у сумі 3,4 тис. гривень.

Тим часом Ситник вважає незаконним штраф за свій відпочинок в Рівненській області.

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