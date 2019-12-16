Корпорацию "Укрбуд" не ликвидируют

Генеральный директор входящей в государственную строительную корпорацию "Укрбуд" компании "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода заявляет, что госкорпацию не ликвидируют.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Корпорация "Укрбуд" как была, так и остается", - прокомментировал он вопрос о будущем государственной строительной корпорации.

По его словам, корпорация как таковая исполняла функции консультационного органа для входящих в нее компаний.

Майборода подчеркнул, что по состоянию на текущий момент нарабатывается юридический механизм работы "Укрбуд Девелопмента", однако корпорацию это не затронет.

К холдинговой компании "Киевгорстрой" перейдут только объекты жилого строительства.

Как сообщали Українські Новини, ранее "Укрбуд Девелопмент" вел переговоры о достройке своих объектов с компанией "Интергал-Буд", однако достроить жилкомплексы согласилась ХК "Киевгорстрой".

Экс-депутат Верховной Рады Максим Микитась заявил, что намерен вернуть себе контроль над "Укрбуд Девелопмент".

Он обвинил гендиректора компании Олега Майбороду в подделке документов перед продажей бизнеса.

Майборода в ответ обвинил Микитася в растрате средств "Укрбуд Девелопмент".