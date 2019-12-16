Корпорацию "Укрбуд" не ликвидируют

Генеральный директор входящей в государственную строительную корпорацию "Укрбуд" компании "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода заявляет, что госкорпацию не ликвидируют. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передают Українські Новини. "Корпорация "Укрбуд" как была, так и остается", - прокомментировал он вопрос о будущем государственной строительной корпорации. По его словам, корпорация как таковая исполняла функции консультационного органа для входящих в нее компаний. Майборода подчеркнул, что по состоянию на текущий момент нарабатывается юридический механизм работы "Укрбуд Девелопмента", однако корпорацию это не затронет. К холдинговой компании "Киевгорстрой" перейдут только объекты жилого строительства. Как сообщали Українські Новини, ранее "Укрбуд Девелопмент" вел переговоры о достройке своих объектов с компанией "Интергал-Буд", однако достроить жилкомплексы согласилась ХК "Киевгорстрой". Экс-депутат Верховной Рады Максим Микитась заявил, что намерен вернуть себе контроль над "Укрбуд Девелопмент". Он обвинил гендиректора компании Олега Майбороду в подделке документов перед продажей бизнеса. Майборода в ответ обвинил Микитася в растрате средств "Укрбуд Девелопмент".