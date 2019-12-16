Экс-прокурор Кулик собрался на работу в СБУ, - Лещенко

Бывший прокурор Константин Кулик оформляется на работу в Службу безопасности Украины. Об этом в понедельник сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

По его словам, его документы уже переданы в отдел кадров спецслужбы. При этом Кулик собирается занять пост заместителя в Главном следственном управлении СБУ.

Как отмечает Лещенко, Кулику в этом вопросе покровительствует олигарх Игорь Коломойский, которому он помог в деле его бывшего партнера Вадима Шульмана.

"Тем временем, дела Кулика генпрокуратура не передала в НАБУ после того, как ГПУ лишилась функций следствия, а передает их в СБУ. За Кулика "тянет мазу" Игорь Коломойский, которому Кулик помог в "вопросе Шульмана" - бывший партнер Коломойского Вадим Шульман дал против него показания в ФБР, а Кулик вписал Шульмана в преступную организацию Януковича и предъявил ему подозрение в том, что Шульман отмывал деньги… через счета Коломойского. Атакуя Шульмана, Коломойский пытается решить свои проблемные вопросы в США", - пишет Лещенко.

Как сообщали Українські Новини, ранее с Куликом прилетел говорить Джулиани.

Журналист заявил, что Константин Кулик назначен начальником следствия в СБУ.



Ранее Генеральная прокуратура сообщила о намерении уволить прокурора Константина Кулика.

Прокурор не явился на переаттестацию прокуроров 24 октября.