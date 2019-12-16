подписаться на рассылку
23.3 23.6
25.85 26.4
˟
ONLINE
16.12.19 13:00 Пресс-конференция сотрудников КП "Ритуальная служба" о неправомерном препятствии работы предприятия и рейдерском захвате

16 декабря 2019, понедельник, 11:47 127
Силовые структуры 2019-12-16T11:47:29+02:00
Українські Новини
Экс-прокурор Кулик собрался на работу в СБУ, - Лещенко

Экс-прокурор Кулик собрался на работу в СБУ, - Лещенко

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Кулик Константин, СБУ, Сергей Лещенко

Бывший прокурор Константин Кулик оформляется на работу в Службу безопасности Украины. Об этом в понедельник сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

По его словам, его документы уже переданы в отдел кадров спецслужбы. При этом Кулик собирается занять пост заместителя в Главном следственном управлении СБУ. 

Как отмечает Лещенко, Кулику в этом вопросе покровительствует олигарх Игорь Коломойский, которому он помог в деле его бывшего партнера Вадима Шульмана. 

"Тем временем, дела Кулика генпрокуратура не передала в НАБУ после того, как ГПУ лишилась функций следствия, а передает их в СБУ. За Кулика "тянет мазу" Игорь Коломойский, которому Кулик помог в "вопросе Шульмана" - бывший партнер Коломойского Вадим Шульман дал против него показания в ФБР, а Кулик вписал Шульмана в преступную организацию Януковича и предъявил ему подозрение в том, что Шульман отмывал деньги… через счета Коломойского. Атакуя Шульмана, Коломойский пытается решить свои проблемные вопросы в США", - пишет Лещенко.

Как сообщали Українські Новини, ранее с Куликом прилетел говорить Джулиани.

Журналист заявил, что Константин Кулик назначен начальником следствия в СБУ. 


Ранее Генеральная прокуратура сообщила о намерении уволить прокурора Константина Кулика. 

Прокурор не явился на переаттестацию прокуроров 24 октября.

Больше новостей о: Кулик Константин СБУ Сергей Лещенко

Архив
Новости
"Фридом Финанс Украина" и "Украинская биржа" возобновили интернет трейдинг в Украине 12:37
ДТП со школьным автобусом.
Под Тернополем автобус со школьниками попал в тройное ДТП: есть погибший 12:34
Действия нардепа Холодова могут вывести из украинского рынка IQOS и GLO, - СМИ 12:31
В Киеве планируют построить еще две новые линии метро 12:20
ГБР передало в суд дело о получении $12 тыс. взятки сотрудником ГФС 12:05
больше новостей
Сотрудники СБУ изъяли камеры с места убийства Шеремета и вернули без информации, - Портнов 11:36
Порошенко выплатил Портнову 3500 гривен за ложь о госизмене 20:17
Новый год-2020: каким Знакам восточного гороскопа повезет 22:00
Во Франции уже 10 дней не прекращаются забастовки против реформы пенсионной системы 21:42
Туман в Запорожье: 2 авиарейса отменили и один задержали 11:11
больше новостей
Сотрудники СБУ изъяли камеры с места убийства Шеремета и вернули без информации, - Портнов 11:36
Порошенко выплатил Портнову 3500 гривен за ложь о госизмене 20:17
Зеленский на встрече в
Телеканал "Россия 1" опубликовал "интервью" с Зеленским 17:52
После Кравцова в "Укрзализныце" останется только куча металлолома и никакой перспективы, - нардеп Скичко 17:29
Зеленский пришел на выступление "Квартала", где ему спели песню про отсутствие посадок 23:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok